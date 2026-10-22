‘जय जय राम’ से लेकर ‘रावण तांडव’ तक, Ranbir Kapoor की Ramayana के 5 म्यूजिक वीडियो से नहीं हटेगी नजर

Ramayana Movie Song Videos: रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. फिल्म के भव्य विजुअल्स के साथ इसका संगीत भी चर्ची में है. खास बात यह है कि फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान और हॉलीवुड के मशहूर कंपोजर हंस जिमर ने संभाली है. अब तक सामने आए गानों और थीम में भगवान राम की भक्ति, सीता से जुड़ी भावनाओं और रावण के शक्तिशाली व्यक्तित्व की झलक मिलती है. वहीं, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी जैसे गायकों की आवाज ने इन रचनाओं को खास बनाया है. ऐसे में चलिए देखें रामायण के 5 बेहतरीन गाने और थीम.

‘जय जय राम’: अरिजीत और श्रेया का भक्ति गीत

फ़िल्म का पहला गाना, जय जय राम, 14 सितंबर, 2026 को रिलीज़ हुआ था. इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है, और इसका म्यूज़िक एआर रहमान ने कंपोज़ किया है. गाने के बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. गाने में रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी सीता के रोल में हैं. गाने की धुन भक्ति के साथ-साथ राम और सीता के बीच इमोशनल कनेक्शन को दिखाती है.

रामायण: द इंट्रोडक्शन थीम

‘रामायण: द इंट्रोडक्शन थीम’ फिल्म की दुनिया को इंट्रोड्यूस करने वाला ओपनिंग म्यूज़िकल कंपोज़िशन है. इसे हंस ज़िम्मर और ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था, जिसमें कुमार विश्वास वोकलिस्ट थे. यह थीम फिल्म के बड़े स्केल और एपिक टोन की एक झलक देती है. यह ट्रैक 2025 में रिलीज़ हुआ था.

‘रावण तांडव’: विशाल ददलानी की दमदार आवाज

‘रावण तांडव’ फ़िल्म के म्यूज़िक का एक अलग ही फ्लेवर लाता है. विशाल ददलानी ने गाना गाया है. म्यूज़िक एआर रहमान और रवि बसरूर ने कंपोज़ किया है, जबकि गाने के बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं. यह गाना रावण के उग्र व्यक्तित्व और शिव के प्रति उसकी भक्ति को दिखाता है. फ़िल्म में यश ने रावण का रोल किया है.

‘राम थीम’: हंस ज़िम्मर और ए.आर. रहमान का डुएट

‘राम थीम’ भगवान राम के किरदार को डेडिकेटेड एक म्यूज़िकल कंपोज़िशन है. इसे हंस ज़िम्मर और ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था. यह राम की पर्सनैलिटी को शानदार तरीके से दिखाने के लिए ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक को सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ मिलाता है.

सीता की एस्पिरेशन: सीता के इमोशनल साइड की एक झलक

‘सीता की एस्पिरेशन’ भी फिल्म के साउंडट्रैक का हिस्सा है. इसे ए.आर. रहमान और हंस ज़िम्मर ने कंपोज किया था. यह कंपोज़िशन म्यूज़िक के ज़रिए सीता के इमोशनल पहलू को सामने लाने की कोशिश करता है. इसमें ए.आर. अमीन, वैशाली सामंत, रक्षिता सुरेश और अंतरा नंदी की आवाज़ें हैं.

फ़िल्म कब रिलीज होगी?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. फ़िल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 में रिलीज होने वाला है. म्यूज़िक से लेकर कास्ट तक, दर्शक फ़िल्म के हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं. अब देखना यह है कि यह एपिक बड़े पर्दे पर दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.