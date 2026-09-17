Home > मनोरंजन > ‘इसको बीफ देते तो ये खा लेता’ रामायण में राम का किरदार करने जा रहे Ranbir; जब प्रसाद लेने से किया इंकार; बुरी तरह भड़के Netizens

‘इसको बीफ देते तो ये खा लेता’ रामायण में राम का किरदार करने जा रहे Ranbir; जब प्रसाद लेने से किया इंकार; बुरी तरह भड़के Netizens

Ranbir Kapoor Prasad Viral Video: गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के बीच, एक्टर रणबीर कपूर को भगवान गणेश के आशीर्वाद को नज़रअंदाज़ करने के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. अभी, दुनिया भर में भगवान गणेश के भक्त गणपति की खुशी में डूबे हुए हैं.

By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 9:22:34 AM IST

ranbir kapoor prasad viral video
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Ranbir Kapoor Prasad Viral Video: गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के बीच, एक्टर रणबीर कपूर को भगवान गणेश के आशीर्वाद को नज़रअंदाज़ करने के लिए बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. अभी, दुनिया भर में भगवान गणेश के भक्त गणपति की खुशी में डूबे हुए हैं, बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, और उन्हें सबसे अच्छा प्रसाद परोस रहे हैं. भक्त भगवान को प्रणाम करना और बदले में प्रसाद का आनंद लेना पसंद करते हैं. हालांकि, रणबीर के कुछ प्लान थे. 

पैपराज़ी ने किया कैप्चर 

एनिमल एक्टर को हाल ही में एक गणपति पंडाल में देखा गया. उन्होंने सम्मान में सिर झुकाया, और पैपराज़ी ने इस पल को कैप्चर कर लिया. वेन्यू से निकलते समय, रणबीर ने फोटोग्राफरों का अभिवादन किया और कहा, ‘ठीक है भाई लोग, मिलते हैं.’ अचानक, पंडाल के एक सेवादार ने उन्हें बुलाया और प्रसाद के रूप में लड्डू का एक डिब्बा दिया. इसके बाद उन्होंने जो किया वो गलत तरीके से इंटरनेट पर वायरल हो गया.

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रणबीर कपूर ने प्रसाद लेने से मना क्यों किया?

रणबीर कपूर, जो जल्द ही रामायण में भगवान राम का रोल करते दिखेंगे, उन्होंने एक गणपति पंडाल से प्रसाद लेने से मना कर दिया. उनके इस कारण से नेटिज़न्स गुस्से में आ गए, और अब उन्हें इसके लिए बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. ज़्यादातर नेटिज़न्स ने एक्टर को प्रसाद लेने से मना करने और डाइटिंग का कारण बताने के लिए बुरा-भला कहा है. उनमें से कई ने कहा कि वो एक छोटा टुकड़ा ले सकते थे, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता था. एक नेटिज़न ने लिखा, ‘इसको बीफ देते तो यह खा लेता.’ एक और नेटिज़न ने लिखा, ‘सीरियसली कहूं तो, प्रसाद के तौर पर मिठाई का एक टुकड़ा आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा. यह डाइट का कारण बिल्कुल बकवास दिया है.’ एक नेटिजन ने लिखा, ‘पता नहीं उन्होंने भगवान राम का रोल कैसे किया…वो भक्ति ही तो नहीं दिखती है.’

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-3Ranbir Kapoorviral video
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