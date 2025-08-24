रणबीर कपूर का लुक हुआ लीक! Love and War के सेट से मिला फैंस को बड़ा तोहफा, तस्वीर देख खुली रह जाएंगी आंखें…

Ranbir Kapoor Look from Love and War: संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग में व्यस्त बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और विक्की कौशल हाल ही में अगले शेड्यूल के लिए मध्य प्रदेश रवाना हुए। सेट से एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है, जिसने फैंस को बेहद उत्साहित कर दिया है। इस फिल्म में एक्टर का किरदार काफी अलग और हटकर नजर आने वाली है। फैंस उनके दोनों प्रोजेक्ट रामायण पार्ट 1और लव एण्ड वॉर का बसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों के लिए रणबीर काफी मेहनत कर रहे हैं।

रणबीर कपूर का लुक हुआ वायरल

तस्वीर में रणबीर अपनी वैनिटी वैन के बाहर एक आदमी के साथ पोज़ देते नज़र आ रहे हैं। आरामदायक कैज़ुअल कपड़ों में वह काफी हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनकी ताज़ा बढ़ी हुई दाढ़ी। एनिमल स्टार, जो पहले इस रेट्रो रोमांटिक ड्रामा के लिए सिर्फ़ मूंछें रखते थे, लगता है नए शेड्यूल के लिए अपना लुक बदल चुके हैं। इस तस्वीर ने फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

Ranbir Shooting for War Sequences in Rajasthan for #LoveAndWar. pic.twitter.com/5ZtkZAOHZ0 — RK🐰 (@rksbunny) August 23, 2025

आलिया भट्ट अभिनीत “लव एंड वॉर” एसएलबी द्वारा निर्देशित एक और प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल पूरा करने के बाद, टीम के अगले चरण की शूटिंग के लिए अक्टूबर में इटली जाने की उम्मीद है। इस फिल्म में रणबीर-आलिया के साथ विक्की कौशल भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, फिल्म राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार की क्लासिक फिल्म संगम से प्रेरित है। इस फिल्म को साल 2026 में रिलीज किए जाने की तैयारी है।

