रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म का एक कथित लीक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में काफी शानदार लुक में नजर आ रहे हैं. जानिए वीडियो का पूरा सच.

क्या है वायरल वीडियो?

इस छोटे से वीडियो में रणबीर कपूर को भगवान राम के शाही अवतार में दिखाया गया है, जो एक रहस्यमय प्राणी की ओर धनुष-बाण ताने हुए हैं और फिर उस पर हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई यूजर्स ने दावा किया कि यह फिल्म की रिलीज से पहले चुनिंदा दर्शकों को दिखाए गए फुटेज का हिस्सा है. कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह क्लिप फिल्म के हाल ही में आयोजित फैन शोकेस और प्रमोशनल इवेंट के दौरान रिकॉर्ड की गई थी. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Welcome to the #Ramayana Trailer Month: JULY

Trailer 🎬

Posters 🏹

Interviews🎙️

Global Recognition for Indian Cinema and a leaked trailer snippet of the TRAILER from cinema con pic.twitter.com/BhoDSdp3Mi — Ramayana Fandom (@ramayanafandom) July 1, 2026

एआई वीडियो है

हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी सत्यता को लेकर बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स का मानना है कि यह क्लिप AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से बनाई गई हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि वीडियो की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह तय करना मुश्किल है कि यह वास्तव में फिल्म ‘रामायण’ का हिस्सा है या फिर डिजिटल तरीके से तैयार किया गया वीडियो. बाद में फैन हैंडल्स द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो से यह पुष्टि होती प्रतीत हुई कि वीडियो लीक नहीं था बल्कि एआई द्वारा जनरेट किया गया वीडियो था.

Lol how can you guys be so stupid bro.😭you really think if that #Ramayana leak was true it would still be on X by now? — Abhijeet🏹 (@Skyhigh_xoz) July 1, 2026

फिल्म के बारे में

यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ साई पल्लवी , यश और सनी देओल भी हैं.