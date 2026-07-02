Home > मनोरंजन > रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई

Ramayana: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म का एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं. जानिए क्या है पूरी सच्चाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 2, 2026 3:57:36 PM IST

रणबीर कपूर की रामायण का वीडियो लीक
रणबीर कपूर की रामायण का वीडियो लीक


नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म का एक कथित लीक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में काफी शानदार लुक में नजर आ रहे हैं. जानिए वीडियो का पूरा सच. 

क्या है वायरल वीडियो?

इस छोटे से वीडियो में रणबीर कपूर को भगवान राम के शाही अवतार में दिखाया गया है, जो एक रहस्यमय प्राणी की ओर धनुष-बाण ताने हुए हैं और फिर उस पर हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई यूजर्स ने दावा किया कि यह फिल्म की रिलीज से पहले चुनिंदा दर्शकों को दिखाए गए फुटेज का हिस्सा है. कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह क्लिप फिल्म के हाल ही में आयोजित फैन शोकेस और प्रमोशनल इवेंट के दौरान रिकॉर्ड की गई थी. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

You Might Be Interested In

एआई वीडियो है

हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी सत्यता को लेकर बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स का मानना है कि यह क्लिप AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से बनाई गई हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि वीडियो की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह तय करना मुश्किल है कि यह वास्तव में फिल्म ‘रामायण’ का हिस्सा है या फिर डिजिटल तरीके से तैयार किया गया वीडियो. बाद में फैन हैंडल्स द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो से यह पुष्टि होती प्रतीत हुई कि वीडियो लीक नहीं था बल्कि एआई द्वारा जनरेट किया गया वीडियो था.

फिल्म के बारे में

यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ साई पल्लवी , यश और सनी देओल भी हैं. 

Tags: RamayanaRanbir Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक? वायरल वीडियो ने खींचा यूजर्स का ध्यान, जानिए क्या है सच्चाई