दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड

दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड

Ranbir Kapoor Birthday: रणबीर कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं. दीपिका पादुकोण से प्यार का ढोंग, कटरीना कैफ के साथ अफेयर वाला ड्रामा और फिर आलिया भट्ट को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट करने वाले कपूर खानदान के वारिस की जिंदगी में कांड हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. शादी के बाद वो अब जितने शरीफ बनते हैं, पहले उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई रहा हो.

By: Shraddha Pandey | Published: September 27, 2025 11:24:08 PM IST

Ranbir Kapoor birthday
Ranbir Kapoor birthday

Ranbir Kapoor Relationships: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), ये नाम सुनते ही सबसे पहले आता है उनकी क्यूट स्माइल और चॉकलेट बॉय वाली इमेज, लेकिन भाईसाहब की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में जितना ड्रामा है ना, उतना तो किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म में भी नहीं मिलेगा.

शुरुआत हुई दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से. ओम शांति ओम (Om Shanti Om) के बाद जब दीपिका का करियर उड़ान भर रहा था, उसी वक्त रणबीर से उनका रिश्ता जुड़ा. दोनों ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया, टैटू तक बन गए. लेकिन, फिर खबरें आईं कि रणबीर ने चीट किया और रिश्ता टूट गया. दीपिका ने पब्लिकली ये बात कबूल भी की कि रणबीर वफादार नहीं थे. इसी के बाद से रणबीर की इमेज लोगों की नजर में खराब होने लगी.

इसके बाद एंट्री हुई कैटरीना कैफ की. रणबीर और कैटरीना की केमिस्ट्री ने काफी सुर्खियां बटोरीं. दोनों का रिलेशनशिप इतना सीरियस लग रहा था कि सबको लगने लगा था शादी बस होने ही वाली है. लेकिन, जैसे बॉलीवुड की बाकी कहानियों में होता है, यहां भी ट्विस्ट आया और दोनों के रास्ते अलग हो गए. हालांकि, इस बार भी रणबीर कपूर ही कहीं और फिसल गए. विदेशों में दोनों के रोमांटिक और इंटीमेट फोटोज वायरल होने ही लगे थे कि रणबीर का दिल आलिया पर आ टपका.

शादी के पहले प्लेयर वाली इमेज

फिर, रणबीर की लाइफ में आईं आलिया भट्ट. ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और धीरे-धीरे ये रिश्ता पब्लिक हो गया. हालांकि, रणबीर की इमेज हमेशा से प्लेयर वाली रही, लेकिन आलिया के साथ उन्होंने एक अलग साइड दिखाया. बिना किसी ज्यादा ड्रामा के दोनों ने शादी की, और फिर आलिया शादी के दो ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो गईं. वो भी 5 महीने की. तब पता चला कि रणबीर ने तो शादी के पहले ही कांड कर डाला था.

आलिया को प्रेग्नेंट कर फंस गए लवर बॉय

हालांकि, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा भी गया कि रणबीर इस बार फंस गए थे. वरना वो फिर कहीं और निकल लेते. आलिया भट्ट के साथ प्रेग्नेंसी वाला मैटर फंसा और उन्हें शादी रचानी पड़ी. फिर, रणबीर ऐसे सुधरे कि अब बिलकुल फैमिली मैन वाला रूप धारण कर लिया है.

फैमिली मैन वाली इमेज

आज रणबीर कपूर एक फैमिली मैन की इमेज के साथ सामने आते हैं, लेकिन उनका पास्ट हमेशा सुर्खियों में रहता है. दीपिका से इश्क, कटरीना संग रोमांस और फिर आलिया के साथ सेटल होने से पहले ही प्रेग्नेंसी, रणबीर की ये जर्नी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं.

बाहर से शरीफ नजर आते हैं रणबीर?

फैंस मानते हैं कि रणबीर भले ही बाहर से शराफत का चोला ओढ़े नजर आते हों, लेकिन असली जिंदगी में उनके कांडों की लिस्ट काफी लंबी है. यही वजह है कि उन्हें इंडस्ट्री का ‘लवर बॉय’ कहा जाता है.

Tags: Alia Bhatt PregnancyKatrina Kaif Ranbir Kapoor affairRanbir Deepika Padukone love storyRanbir KapoorRanbir Kapoor affairs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड
दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड
दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड
दीपिका से इश्क, कटरीना संग अफेयर, फिर आलिया को बिन शादी किया प्रेग्नेंट, ‘फैमिली मैन’ बनने वाले रणबीर कपूर ने किए खूब कांड