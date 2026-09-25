Love and War Song Leaked: रणबीर कपूर की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का वीडियो सॉन्ग हुआ लीक! शूटिंग का क्लिप वायरल, आलिया भट्ट भी आईं नजर

आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ से मेकर्स ने जबसे रणबीर कपूर का लुक रिवील किया है, तबसे फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. आज 25 सितंबर को निर्माताओं ने फिल्म से आलिया भट्ट का भी फर्स्ट लुक जारी किया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. अब फिल्म से जुड़ा एक क्लिप तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये फिल्म के गाने का क्लिप है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी गाने की शूटिंग हो रही है. दावा किया जा रहा है कि ये क्लिप लव एंड वॉर फिल्म के गाने का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग बैकग्राउंड डांसर के रूप में मौजूद हैं. वहीं, लीड एक्ट्रेस डांस कर रही हैं. चेहरा साफ नहीं है, लेकिन ये आलिया भट्ट की तरह लग रही हैं. मेकर्स ने जो आलिया भट्ट का लुक रिवील किया है, वो वायरल हो रहे क्लिप से मिलता-जुलता है.

🚨LOVE and WAR Video Song Leaked….🫣🫣🫣 Already Song Video Leaked of Alia Bhatt from Sanjay Leela Bhansali LOVE and WAR🤦🤦🤦🤦🤦#LoveAndWar #AliaBhatt #Ranbir #VickyKaushal https://t.co/ot0rVuwopl — Kunal Rajput (@kunalreviewer) September 25, 2026

Leaked video of a song shoot for love & war#Suraag2On_DDNational pic.twitter.com/cuQcdMpXPs — Anuj Kumar Saxena  (@realanujoffical) September 25, 2026

मेकर्स ने आलिया भट्ट का लुक जारी किया

लव एंड वॉर के मेकर्स ने आज शुक्रवार को आलिया भट्ट का पोस्टर रिलीज़ किया, और यह हमें पुराने समय में ले जाता है. पोस्टर में आलिया भट्ट रेट्रो ग्लैम अवतार में हैं, उन्होंने रेड सीक्विन को-ऑर्ड्स सेट पहना है और बालों में एक ड्रामैटिक फेदर एक्सेसरी लगाई है. कैप्शन में लिखा था, ‘आग भी, दिलों की जान भी! संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को.’

फिल्म के बारे में

संजय लीला भंसाली की मच-अवेटेड फिल्म ‘ लव एंड वॉर’, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ‘लव एंड वॉर’ के फिल्ममेकर के करियर की सबसे महंगी फिल्म बनने की उम्मीद है. इसमें दो मजबूत इरादों वाले आर्मी ऑफिसर्स की कहानी होगी, जिनका रोल रणबीर कपूर और विक्की कौशल ने किया है, जो आलिया भट्ट के कैरेक्टर के साथ एक ड्रामैटिक लव ट्रायंगल में फंस जाते हैं.

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