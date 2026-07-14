अयोध्या के बाद रणबीर कपूर ने पुणे में खरीदी 25.7 एकड़ जमीन, करोड़ों में हुई डील

अभिनेता रणबीर कपूर ने पुणे के मुलशी तालुका में करीब 25.7 एकड़ जमीन 16.42 करोड़ रुपये में खरीदी है. यह निवेश उनके हाल ही में अयोध्या में की गई जमीन खरीद के बाद हुआ है. फिलहाल रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म ‘रामायण: भाग 1’ की तैयारियों में व्यस्त हैं.

रणबीर कपूर ने रियल एस्टेट में किया इन्वेस्ट

30 अप्रैल, 2026 को पंजीकृत इस सौदे में पिंपरी गांव में स्थित चार सटे हुए भूखंड शामिल हैं. सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, सबसे बड़ा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 43,800 वर्ग मीटर है, 7.07 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया गया. दूसरा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 29,900 वर्ग मीटर है, 4.62 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जबकि एक अन्य भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 21,400 वर्ग मीटर है, 3.31 करोड़ रुपये में खरीदा गया. चौथा और सबसे छोटा भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 8,900 वर्ग मीटर है, 1.39 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया गया.

चारों भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग मीटर (लगभग 25.7 एकड़) है, और कुल लेनदेन का मूल्य 16.42 करोड़ रुपये है. पंजीकरण दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि इस सौदे पर 82.13 लाख रुपये का स्टांप शुल्क लगा है.

रणबीर कपूर ने अयोध्या में किया इन्वेस्ट

हाल के महीनों में रणबीर का दूसरा बड़ा भूमि निवेश है। मई 2026 में, अभिनंदन लोढ़ा की कंपनी ने घोषणा की थी कि अभिनेता ने अयोध्या में स्थित उनकी परियोजना ‘द सरयू’ में लगभग 3.31 करोड़ रुपये के सौदे में एक जमीन खरीदी है. 2,134 वर्ग फुट का यह प्लॉट सरयू नदी के किनारे स्थित 75 एकड़ के भूखंड पर विकसित परियोजना का हिस्सा है. डेवलपर के अनुसार, इस परियोजना में एक क्लबहाउस, 35 से अधिक जीवनशैली संबंधी सुविधाएं और पांच एकड़ का एक आलीशान शाकाहारी होटल शामिल होगा, जिसका प्रबंधन द लीला द्वारा किया जाएगा.

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर जल्द ही ‘रामायण: भाग 1’ में नजर आएंगे. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आएंगे. साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में हैं। रामायण: भाग 1 दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में भी नजर आएंगे.

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