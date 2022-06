नई दिल्ली, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र जल्द ही रिलीज़ होने जा रही है. जहां इस फिल्म के ट्रेलर ने तहलका मचा दिया है. लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाई दिए एक सीन से अब ट्विटर पर बवाल मच गया है. इस सीन में रणबीर कपूर मंदिर में जूते पहने हुए दिखाई दे रहे हैं.

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर रिलीज़ के बाद अब पूरा देश इस फिल्म का इंतज़ार कर रहा है. फिल्म के ट्रेलर में बताया गया है कि शिवा एक डीजे है और साथ ही अग्नि अस्त्र भी है. शिवा जो रणबीर कपूर का किरदार है अपनी सच्चाई से अंजान है. हालांकि उनके किरदार ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया वहीं अब शिवा से नया बवाल भी शुरू हो गया है.

#Brahmastra good trailer but what is this? You are creating movies on Shiva and walking in the temple with shoes on? pic.twitter.com/HZIJ9Oz4Nn

ट्रेलर के रिलीज़ होने के साथ अब रणबीर भी ट्रोल होने लगे हैं. दरअसल ये नाराज़गी रणबीर के उस सीन से है जो ट्रेलर में दिखाई दे रहा है. इस सीन में वह मंदिर की घंटी को बजाने के लिए कूद रहे हैं साथ ही फ्रेम में उनके जूते भी देखे जा सकते हैं. यह सब सोशल मीडिया यूज़र्स ने नोटिस कर लिया. जिसपर अब बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया यूज़र्स इस बात को लेकर मेकर्स को खरी-खरी सुनाने लगे हैं. एक यूज़र ने तो इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री तक को टैग कर दिया. यूज़र का कहना है कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

Brahmastra's trailer is insane and i love it.

My Concern : Ranbir Kapoor's charecter ring's the Temple Bell with his shoes on in the trailer. Is it fair for the Hindus? It's not!@DharmaMovies @SrBachchan @aliaa08 #Brahmastra #BrahmastraTrailer pic.twitter.com/BBKRYompQv

— Priyanshu Ghosh (@0xPriyanshu) June 15, 2022