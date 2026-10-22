‘मेरी ज़बान फिसल गई थी’, रणबीर कपूर इ दशहरा के दिन कह दी थी ऐसी बात; अब मांगनी पड़ी माफी

Ranbir Kapoor Apologise: रणबीर कपूर ने कोलकाता में दशहरा इवेंट के दौरान हुई अपनी बात के लिए माफ़ी मांगी है. यह बात उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत वाली अपनी बात के लिए कही थी, जिस पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आए थे. एक्टर ने बुधवार, 21 अक्टूबर को चेन्नई में अपनी आने वाली फ़िल्म रामायण के म्यूज़िकल इवेंट और फ़ुल-एल्बम लॉन्च के दौरान इस घटना पर बात की और साफ़ किया कि वो क्या कहना चाहते थे.

रणबीर कपूर ने दशहरा पर अपनी बात पर सफाई दी

चेन्नई इवेंट में बोलते हुए, रणबीर ने अपनी गलती मानी और अपने शब्दों के चुनाव से हुई कन्फ़्यूज़न के लिए माफ़ी मांगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि “मैं कल दशहरा के एक इवेंट में हुई एक घटना के लिए माफी मांगना चाहता हूं. मेरी ज़बान फिसल गई थी. मेरा मतलब था ‘बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी. ‘

Ranbir Kapoor apologises for his slip of the tongue at yesterday’s Kolkata event. ❤️ It happens, and he owned up to it. 🙏 #Ramayana https://t.co/djVpX088KG — Ramayana Global 🏹 (@RamayanaGlobal) October 21, 2026

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क्यों भड़क गए थे यूजर्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब रणबीर ने 20 अक्टूबर को कोलकाता में एक सभा में दशहरा के महत्व के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि ये त्योहार लोगों को याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है. हालांकि, उन्होंने जीत की जगह अंत शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस शब्द पर सवाल उठाए और क्लिप ऑनलाइन शेयर कर दी.

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