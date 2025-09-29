2027 में फिर लौटेगा रणबीर कपूर का खतरनाक अवतार, ‘Animal Park’ की शूटिंग इस दिन से शुरू

Ranbir Kapoor Animal Park: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो उनके किरदार लोगों के दिल में सीधा जगह बना लेते हैं. एनिमल (Animal) ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, और अब सबकी नजरें टिकी हैं इसके सीक्वल एनिमल पार्क (Animal Park) पर.

हाल ही में रणबीर ने अपनी 43वें बर्थडे पर फैन्स के साथ लाइव बातचीत की. चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, आंखों में चमक और बोलने में सादगी, उन्होंने बड़ी सहजता से बताया कि Animal Park की शूटिंग 2027 से शुरू होगी. यह सुनकर फैंस की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि सब बेसब्री से जानना चाहते हैं कि अगली बार रणबीर किस नए अवतार में नजर आएंगे.

संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म में होगा धमाल?

निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये फिल्म और भी ज़्यादा इंटेंस और रोमांचक होगी. मतलब साफ है कि रणबीर को एक बार फिर बेहद पावरफुल किरदार निभाने का मौका मिलेगा. एनिमल में उनके किरदार की ग्रे शेड्स वाली इमेज दर्शकों को खूब भायी थी, और अब सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीक्वल में यह सफर और गहरा होगा.

रणबीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

दिलचस्प बात यह है कि रणबीर सिर्फ Animal Park तक सीमित नहीं हैं. आने वाले सालों में वो रामायण में भगवान राम का किरदार निभाएंगे और संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म Love & War का हिस्सा भी होंगे। यानी, रणबीर का आने वाला सफर काफी बिजी और धमाकेदार होने वाला है.

एनिमल पार्क के लिए एक्साइटेड फैंस

रणबीर सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि मेहनती कलाकार हैं. शायद यही वजह है कि उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर दर्शकों का जोश हमेशा ऊंचा रहता है. जब उन्होंने कहा, “Animal Park पहले से बड़ा और अलग होगा,” तो ऐसा लगा जैसे वो खुद भी इसे लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं जितना दर्शक.