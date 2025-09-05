रणबीर-कैटरीना की बीच तस्वीरें क्या करीबी ने की थी लीक? इस शख्श ने किया बड़ा खुलासा

बॉलीवुड की दुनिया में प्यार और रिश्ते अक्सर चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार यह रिश्ते खूबसूरत कहनियां बन जाते हैं और कई बार बड़े विवादों को का कारण बन जाते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड में एक समय पर फेमस हुआ कपल कटरीना कैफ और रणबीर कपूर का था। दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब आए और लंबे समय तक एक साथ रहे। लेकिन उनका रिश्ता जितना पब्लिक के बीच चर्चा में था, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। “जग्गा जासूस” फिल्म के दौरान उनका ब्रेकअप खबरों में छा गया। पर असली हलचल उस समय मची जब दोनों की इबीसा छुट्टियों की कुछ तस्वीरें मीडिया में आ गईं।

इबीसा (Ibiza) की तस्वीरों ने मचाया तूफान

कैटरिना और रणबीर के रिश्ते की शुरुआत ही विवादों से हुई थी । जब दोनों स्पेन के इबीसा में हॉलिडे मना रहे थे, तभी उनकी कुछ पर्सनल फोटोज सामने आ गईं। तस्वीरें एक मैगज़ीन में छपीं और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया । बाद में पपाराज़ो मानव मंग्लानी ने खुलासा किया कि यह तस्वीरें किसी ट्रैवलर ने नहीं बल्कि उनके ही करीब के किसी व्यक्ति ने लीक की थीं। इस घटना ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया।

कैटरिना और रणबीर की हुए थे काफी नाराज

जब तस्वीरें वायरल हुईं, तो कैटरिना ने अपनी नाराज़गी खुले तौर पर जाहिर की। उन्होंने मीडिया को एक लंबा मैसेज लिखकर कहा कि बिना किसी की इजाजत के बिना उसकी पर्सनल फोटोज लेना शर्मनाक है, उन्होंने इसे अपनी प्राइवेसी पर हमला बताया। रणबीर ने भी इस मामले में सख्त लहजे में रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी की मां, बहन या गर्लफ्रेंड की ऐसी तस्वीरें लीक हो जाएं तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? उन्होंने इसे घिनौना और गलत बताया।

कैटरिना और रणबीर आज अपनी- अपनी मैरिड लाइफ में है खुश

कैटरिना और रणबीर के रिश्ते में “जग्गा जासूस “की शूटिंग के दौरान खटास इतनी बढ़ी कि अलगाव हो गया। ब्रेकअप के बावजूद उन्हें फिल्म का प्रमोशन साथ करना पड़ा, जो दोनों के लिए कठिन एक्सपीरियंस था। अलग होने के बाद दोनों ने अपने-अपने करियर पर ध्यान दिया। कैटरीना ने काम में खुद को बिजी किया और बाद में विक्की कौशल से शादी कर खुशहाल जिंदगी शुरू की। वहीं रणबीर ने आलिया भट्ट से शादी की और पिता बने। समय बीत गया लेकिन “इबीसा विवाद” और मानव मंग्लानी का खुलासा आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े चर्चित किस्सों में गिना जाता है।