बेहद शानदार है रणबीर-आलिया का नया घर…250 करोड़ में हुआ बनकर तैयार…वायरल हो रहा वीडियो

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Bungalow: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बंगले का वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। इसका डिज़ाइन चर्चा में आ गया है। करोड़ों रुपये के बंगले की एक झलक देखकर हर कोई इसका मज़ाक उड़ा रहा है। हालाँकि, करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी, आलिया-रणबीर का नया घर फैन्स को पसंद नहीं आ रहा है।

इतने करोड़ है बंगले की कीमत

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड के लोकप्रिय कपल्स में से एक हैं। दोनों जल्द ही मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित अपने नए आलीशान बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। कपल का आलीशान बंगला अब पूरी तरह बनकर तैयार है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के नए 6 मंजिला आशियाना बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है। खबर है कि दोनों बहुत जल्द अपने नए घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं।

जानें इसका इतिहास

इस हवेली में आधुनिक डिज़ाइन, रूफटॉप गार्डन और हरी-भरी बालकनी है। इसे ग्रे रंग और काले बॉर्डर से रंगा गया है। यह घर कई सालों से कपूर परिवार के पास है। पहले इसके मालिक राज कपूर थे, फिर ऋषि और नीतू कपूर। अब यह उनकी बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर्ड है।

Ranbir Kapoor’s new bungalow simple and elegant ✨ pic.twitter.com/dkfaLYrkmH — 𝓐𝔂𝓪𝓷 🚩 (@behind_you_rk) August 23, 2025





