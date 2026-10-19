Ranabaali Day 3 Box Office: विजय और रश्मिका की ‘राणाबाली’ ने पहले वीकेंड में की शानदार कमाई, जानें कलेक्शन

साउथ इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘राणाबाली’ 16 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. जानिए अभी तक तीन दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘राणाबाली’ ने दुनियाभर में कुल 36.90 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म ने शुक्रवार को 10.75 करोड़ के साथ शुरुआत की थी. शनिवार को इसकी कमाई घटकर 8.50 करोड़ रह गई, जबकि रविवार को बढ़कर 8.75 करोड़ हो गई. फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन ने भी इसकी वर्ल्डवाइड कमाई में योगदान दिया.

भारत में कैसा है प्रदर्शन?

तीन दिनों में फिल्म ने भारत में कुल 28 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. वहीं, ओवरसीज मार्केट से वीकेंड पर 8.90 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिसमें रविवार के 1.50 करोड़ शामिल हैं. अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वीकडेज में भी अच्छी कमाई करनी होगी.

फिल्म के बारे में

फिल्म की कहानी मद्रास प्रेसीडेंसी में 1876-78 के बड़े अकाल के समय की कहानी पर बनी, रानाबली ब्रिटिश राज की एक मनगढ़ंत कहानी है. सीधी-सादी ऐतिहासिक बायोपिक होने के बजाय, यह फ़िल्म एक अलग इतिहास का नज़रिया अपनाती है, जिसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की कल्पना की गई है. यह फिल्म राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन और मैथरी मूवी मेकर्स के प्रोड्यूस में बनी है. फ़िल्म विजय और रश्मिका का रीयूनियन भी है. एक्टर्स ने पहले गीता गोविंदम (2018) और डियर कॉमरेड (2019) में साथ काम किया था. राणाबाली उनका तीसरा कोलेबोरेशन है और फरवरी 2026 में उनकी शादी के बाद रिलीज़ होने वाली उनकी पहली फ़िल्म है.

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