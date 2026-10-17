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Ranabaali Box Office Day 1: विजय-रश्मिका का चला जादू? ओपनिंग डे पर ‘राणाबाली’ ने की कितनी कमाई, जानें कलेक्शन

Ranabaali Box Office Collection: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'राणाबाली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की. चलिए जानते हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 17, 2026 5:40:25 PM IST

राणाबाली फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन
राणाबाली फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन


विजय और रश्मिका शादी के बाद पहली बार स्क्रीन पर साथ में नजर आ रहे हैं. दोनों की फिल्म ‘राणाबाली’  बीते दिन शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. आइए जानते हैं कि फिल्म के लिए कैसा रहा पहला दिन. 

रिलीज के पहले दिन फिल्म ने कितने कमाए?

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक , राणाबाली’ ने पहले दिन इंडिया में 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, इसकी डोमेस्टिक ग्रॉस कमाई 10.75 करोड़ रुपये रही. इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट ने 5.75 करोड़ रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 16.50 करोड़ रुपये हो गई. फिल्म ने पूरे देश में 2,515 शो किए, जिसमें ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 57 परसेंट रहा. 

‘किंगडम’ से कम हुई कमाई

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म ‘राणाबाली’ ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम शुरुआत की. फिल्म की पहले दिन की कमाई विजय की पिछली दो बड़ी फिल्मों ‘किंगडम’ और ‘लाइगर’ से कम रही.

फिल्म के बारे में 

राहुल सांकृत्यायन की डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘राणाबाली’ 1876-78 के बड़े मद्रास अकाल के बैकग्राउंड पर बनी है और ब्रिटिश कॉलोनियल राज के विरोध को दिखाती है. विजय देवरकोंडा ने सिंगनमाला बोब्बिली रानाबली का रोल किया है, जो एक ऐसा आदमी है जो बड़े पैमाने पर दुख-तकलीफों के बीच ज़ुल्म करने वाले राज को चुनौती देता है, जबकि रश्मिका मंदाना ने उसकी पत्नी जयम्मा का रोल किया है.
माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले नवीन येरनेनी और वाई रविशंकर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म ‘राणाबाली’ में अजय-अतुल का म्यूज़िक है, और नीरव शाह और जिष्णु भट्टाचार्जी ने सिनेमैटोग्राफी की है.

Tags: Ranabaali Box OfficeRanabaali Box Office CollectionRanabaali Day 1 Collection
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