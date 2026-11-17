फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की हेमा कमेटी की रिपोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया गया था. अब अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने माना है कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है और कलाकारों के साथ शोषण की घटनाएं भी होती हैं. जानिए बाहुबली फेम एक्ट्रेस ने क्या कहा.

राम्या कृष्णन ने क्या कहा?

अभिनेत्री राम्या कृष्णन रॉ टाक्स विथ वीके पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस दौरान बातचीत में एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है. इस पर उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाएं इसका सामना करती हैं, जैसे एपस्टिन फाइल्स. उनके मुताबिक, फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी जारी रह सकता है.

यह सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं

राम्या कृष्णन ने आगे कहा कि यह शोषण अलग-अलग तरीकों से होता है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्लैमरस दुनिया ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाएं इस तरह की समस्याओं से जूझती हैं. यह किसी एक इंडस्ट्री या देश तक सीमित नहीं है.

फिल्म सेट पर होती थीं मुश्किलें

राम्या कृष्णन ने पॉडकास्ट में फिल्म सेट पर पहले के मुश्किल दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि पहले शूटिंग के दौरान कलाकारों के लिए न तो अलग से कारवां होते थे और न ही कपड़े बदलने या टॉयलेट जाने की अच्छी व्यवस्था. उस समय उनके जैसी अभिनेत्रियों को एंबेसडर कार में बैठकर बोतल का इस्तेमाल करना पड़ता था.

उन्होंने बताया कि समय बचाने के लिए वह कई बार शूटिंग के बीच अपनी कार में ही खुद मेकअप कर लेती थीं. राम्या के मुताबिक, आज के कलाकार काफी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उन्हें पुराने समय के मुकाबले बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

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