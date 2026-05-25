रामचरण की पेद्दी को मिला U/A 16+ सर्टिफिकेट, गाली और अश्लील इशारों पर सेंसर बोर्ड हुआ सख्त, कई दृश्यों पर चलाई कैंची

राम चरण और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म ‘पेद्दी’ 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही सेंसरशिप की औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित इस स्पोर्ट्स ड्रामा को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिल चुका है.

फिल्म की अवधि और सुझाए गए संशोधनों की जानकारी भी ऑनलाइन सामने आ चुकी है. फिल्म निर्माताओं के अनुसार, पेड्डी की कुल अवधि 189 मिनट है, जो कि 3 घंटे और 9 मिनट के बराबर है।

राजस्थान के नाम पर सख्त हुआ सेंसरबोर्ड

प्रमाणीकरण प्रक्रिया के तहत, सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ बदलावों की सिफारिश की है. बताया गया कि “राजस्थान” शब्द और एक समुदाय के संदर्भ को फिल्म से पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि खेल पर आधारित इस ड्रामा फिल्म में छह शब्दों को म्यूट या संशोधित किया गया. फिल्म में काफी गाली-गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल है, जिसे लेकर विवाद हुआ था. बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म से गालियां और कुछ खास रेफरेंस हटवाए हैं.

जाह्नवी के किरदार पर जताई आपत्ति

राम चरण और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म पेद्दी को सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन कई मुद्दों पर सेंसर बोर्ड ने सख्ती दिखाई है. फिल्म की भोजपुरी स्टाइल में डबिंग और जाह्नवी कपूर के किरदार को ओवर-सेक्शुअलाइज किये जाने पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी. जाह्नवी कपूर के फिगर पर फिल्म में विशेष फोकस किया गया है, जिसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किये जा रहे थे.

इस फिल्म में एक खिलाड़ी के संघर्ष को दिखाया गया है, जो करीब-करीब हर तरह के खेल में अव्वल है. जब वो नेशनल लेवल पर खेलने का सोचता है और दिल्ली आता है, तो उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है. फिल्म मूल रूप से तेलुगु में बनी है लेकिन हिंदी-भाषी क्षेत्रों के लिए इसे भोजपुरी बेस्ड हिंदी में डब किया गया है. 4 जून को ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज की जाएगी.