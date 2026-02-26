Home > मनोरंजन > Deepika Chikhalia daughter wedding: वरमाला से लेकर फेरे तक, रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने दिखाए बेटी की शादी के खास पल

Deepika Chikhalia daughter wedding: वरमाला से लेकर फेरे तक, रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने दिखाए बेटी की शादी के खास पल

टीवी सीरियल रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी जूही की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जूही सुनहरे लहंगे और पारंपरिक आभूषणों में दुल्हन के रूप में नजर आईं.

By: Ranjana Sharma | Published: February 26, 2026 5:20:42 PM IST

Deepika Chikhalia daughter wedding: वरमाला से लेकर फेरे तक, रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने दिखाए बेटी की शादी के खास पल


Deepika Chikhalia daughter wedding: दिग्गज अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी जूही की शादी समारोह की खास झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की हैं. अभिनेत्री ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए परिवार के इस खुशहाल पल को फैंस के साथ बांटा. इन पोस्ट में शादी के फोटो और भावुक क्षण दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं.

सुनहरे लहंगे में सजी दिखीं दुल्हन जूही

तस्वीरों में जूही पारंपरिक दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्होंने भारी कढ़ाई वाला सुनहरा लहंगा पहना था. इसके साथ मांग टीका, चोकर नेकलेस और चूड़ियों सहित पारंपरिक आभूषण उनके लुक को और निखार रहे थे. एक फोटो में जूही और उनके दूल्हे को वरमाला के दौरान हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. मेहमान उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते नजर आए.

सबसे खूबसूरत दुल्हन

दीपिका चिखलिया ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “सबसे खूबसूरत दुल्हन.” इसके अलावा उन्होंने एक बधाई संदेश भी दोबारा साझा किया, जिसमें लिखा था, “2.0 में अपग्रेड होने पर बधाई. इन पोस्ट्स के जरिए मां-बेटी के खास रिश्ते की झलक भी देखने को मिली.

प्री-वेडिंग रस्मों की भी आई थीं तस्वीरें

शादी से पहले जूही ने अपनी प्री-वेडिंग रस्मों की तस्वीरें भी शेयर की थीं. इन तस्वीरों में वह पारंपरिक लाल साड़ी पहने, गले में फूलों की माला डाले नजर आईं. एक रस्म के दौरान वह हाथ में नारियल पकड़े बैठी थीं, जबकि परिवार के सदस्य पूजा के समय कलश पर हाथ जोड़े दिखाई दिए.

शादी में दीपिका का पारंपरिक अंदाज

शादी समारोह में दीपिका खुद सुनहरी साड़ी और मैरून मखमली शॉल में नजर आईं. पारंपरिक आभूषणों के साथ उनका लुक बेहद आकर्षक लग रहा था.

‘रामायण’ से मिली थी पहचान

दीपिका चिखलिया को असली पहचान रामायण में सीता के किरदार से मिली थी. यह धारावाहिक 1987 में प्रसारित हुआ था. इस पौराणिक श्रृंखला का लेखन और निर्देशन रामानंद सागर ने किया था. शो में अरुण गोविल ने भगवान राम की भूमिका निभाई, सुनील लहरी लक्ष्मण के किरदार में नजर आए और दिवंगत दारा सिंह ने हनुमान का पात्र निभाया. यह धारावाहिक देशभर में बेहद लोकप्रिय हुआ और दर्शकों ने कलाकारों को उनके निभाए गए पात्रों से जोड़कर देखा.

लॉकडाउन में फिर बना था रिकॉर्ड

2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ‘रामायण’ का दोबारा प्रसारण किया गया था. उस समय भी इस शो ने जबरदस्त दर्शक संख्या हासिल की और एक बार फिर से घर-घर में चर्चा का विषय बन गया. दीपिका चिखलिया की बेटी की शादी की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं और फैंस उन्हें नई जिंदगी की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

Deepika Chikhalia daughter wedding: वरमाला से लेकर फेरे तक, रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने दिखाए बेटी की शादी के खास पल

