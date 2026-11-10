Ramayana vs Dhurandhar 2 Box Collection Office: कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का किंग? ‘रामायण’ या ‘धुरंधर 2’, 1800 करोड़ के आंकड़े ने चौंकाया!

Ramayana vs Dhurandhar 2 Box Collection Office: रामायण: पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त शुरुआत की है, भारत में अपने पहले चार दिनों में Rs 238.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. रणबीर कपूर-स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में Rs 500 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है, लेकिन रणवीर सिंह की दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों, धुरंधर और धुरंधर 2: द रिवेंज के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? तीनों फिल्मों की ओपनिंग और थिएटर में कमाई बहुत अलग रही है. हालांकि रामायण ने पहली धुरंधर से ज़्यादा मज़बूत शुरुआत की है, लेकिन सीक्वल ने पहले दिन बहुत बड़ा ओपनिंग-डे रिकॉर्ड बनाया है.

रामायण Vs धुरंधर

5 दिसंबर, 2025 को रिलीज़ हुई, धुरंधर ने भारत में Rs 28 करोड़ की नेट कमाई के साथ ओपनिंग की. इसने दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 43 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 103 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म ने अगले हफ्तों में रफ़्तार पकड़ी. इसने अपने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये कमाए और आखिरकार भारत में 840.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसकी दुनिया भर में कमाई 1,307.35 करोड़ रुपये रही.

इसकी तुलना में, रामायण: पार्ट 1 ने 5 नवंबर को भारत में 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ ओपनिंग की. इसने दूसरे दिन 48.05 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 69.80 करोड़ रुपये और चौथे दिन 56.15 करोड़ रुपये कमाए. इसका चार दिन का भारत नेट कलेक्शन 238.85 करोड़ रुपये है, जबकि भारत में इसकी कमाई 285.20 करोड़ रुपये है. हाल ही में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म की दुनिया भर में कमाई 500 करोड़ रुपये को पार कर गई है. हालांकि, इसका थिएटर रन अभी भी चल रहा है, इसलिए ये नंबर इसके फ़ाइनल कलेक्शन नहीं हैं.

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रामायण Vs धुरंधर 2: द रिवेंज

जब धुरंधर 2: द रिवेंज बॉक्स ऑफ़िस की बात आती है तो तुलना बहुत अलग है. सीक्वल, जो 19 मार्च, 2026 को थिएटर में आया था, ने भारत में Rs 102.55 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की. इसने थिएटर में रिलीज़ से एक दिन पहले 18 मार्च को पेड प्रीव्यू के ज़रिए भी Rs 43 करोड़ जमा किए थे. फ़िल्म ने अपने दूसरे दिन Rs 80.72 करोड़, तीसरे दिन Rs 113 करोड़ और चौथे दिन Rs 114.85 करोड़ जमा किए. इससे, पेड प्रीव्यू को छोड़कर, इसका चार दिन का भारत नेट कलेक्शन Rs 411.12 करोड़ हो गया. प्रीव्यू कलेक्शन को मिलाकर, इसका टोटल Rs 454.12 करोड़ रहा.

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