Ramayana vs Adipurush: यश के रौद्र रूप और तांडव ने बढ़ाया रामायण का क्रेज, एडवांस बुकिंग में आदिपुरुष को पछाड़ा!

Ramayana vs Adipurush Advance Booking: नितेश तिवारी की बड़ी रामायण के लिए टिकट की बिक्री दशहरा पर शुरू हो गई, फिल्म दिवाली से पहले थिएटर में रिलीज़ होने से 15 दिन पहले. फिल्म को इतनी लंबी एडवांस बुकिंग विंडो देना मेकर्स की इसके बारे में चर्चा बढ़ाने की स्ट्रेटेजी लगती है. और शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह स्ट्रेटेजी काम कर रही है. रामायण पार्ट वन की प्री-सेल्स ज़बरदस्त चल रही है, रिलीज़ से 13 दिन पहले एक लाख टिकट बिक चुके हैं. ऐसा करके, इसने पिछली बड़ी रामायण के लिए बनी फिल्म, आदिपुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसकी ओपनिंग ज़बरदस्त थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड ऑफ़ माउथ की वजह से यह फ्लॉप हो गई.

रामायण vs आदिपुरुष की एडवांस बुकिंग

आदिपुरुष की एडवांस बुकिंग इसकी रिलीज़ से पाँच दिन पहले शुरू हो गई, जैसा कि ज़्यादातर बड़ी भारतीय फिल्मों में होता है. हिंदी वर्जन की प्री-सेल्स पहले शुरू हुई, उसके एक दिन बाद तेलुगु वर्जन की. पहले 24 घंटों में, आदिपुरुष ने अपने हिंदी वर्जन के लिए लगभग 36K टिकट बेचे, जिससे प्री-सेल में ₹1.40 करोड़ मिले. यह एक अच्छा नंबर था. जैसे ही अगले दिन तेलुगु एडवांस बुकिंग शुरू हुई, प्री-सेल बढ़ गई.

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रामायण ने किया सेम पैटर्न फॉलो

रामायण ने भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया है. पहले दिन सिर्फ़ हिंदी वर्जन के टिकट बिके, जबकि कन्नड़ वर्जन पूरे भारत में सिर्फ़ 60 शो के साथ शुरू हुआ था. इसके बावजूद, रामायण ने 65K से ज़्यादा टिकट बेचे, जिससे पहले दिन ₹3.13 करोड़ की कमाई हुई. यह आंकड़ा उसी समय में आदिपुरुष की कमाई से 123% ज़्यादा है. प्रभास-स्टारर इस फिल्म ने आने वाले दिनों में तेलुगु एडवांस बुकिंग के साथ अपनी प्री-सेल बचा ली, और दस लाख से ज़्यादा टिकट बेचकर ₹26 करोड़ का अच्छा-खासा आंकड़ा हासिल किया.