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Ramayana Trailer Review: रावण बनकर यश ने लूटी महफिल, रणबीर कपूर क्यों पड़े फीके?

Ramayana Trailer Review: जिस 'रामायण' का बेसब्री से इंतज़ार था, उसका ट्रेलर आ गया है और इसे देखने के बाद एक लाइन में कहें तो यह ठीक-ठाक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं. मेरे लिए सबसे खास बात रावण के रोल में यश का दिखना है.

By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 6:18:10 AM IST

ramayana trailer review
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Ramayana Trailer Review: जिस ‘रामायण’ का बेसब्री से इंतज़ार था, उसका ट्रेलर आ गया है और इसे देखने के बाद एक लाइन में कहें तो यह ठीक-ठाक है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं. मेरे लिए सबसे खास बात रावण के रोल में यश का दिखना है. उनका औरा, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता, उनकी पर्सनैलिटी और डायलॉग बोलने का अंदाज़ तुरंत ध्यान खींचता है. वो जिस भी सीन में दिखते हैं, उसमें दम होता है और वे सच में एक ताकतवर विलेन लगते हैं जो पूरी फिल्म को अपने दम पर संभाल सकते हैं.

कैसा है नया ट्रेलर 

एक ध्यान देने लायक सुधार VFX में है. अप्रैल 2026 में भगवान राम की जो झलक दिखाई गई थी. जिसके खराब विज़ुअल्स की वजह से ₹4000 करोड़ के बजट के बावजूद बहुत मज़ाक उड़ाया गया था. उसके मुकाबले नया ट्रेलर कहीं ज़्यादा बेहतर और शानदार लग रहा है. ऐरावत, जटायु और पुष्पक विमान जैसे सीन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और फिल्म के बड़े स्केल का एहसास कराते हैं. हालांकि, मुझे अभी भी लगता है कि राक्षसों के डिज़ाइन पर और काम करने की ज़रूरत है. वे मुझे ‘कांतारा चैप्टर 1’ के क्लाइमेक्स की याद दिलाते हैं. खासकर इतने बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से उनका लुक या अंदाज़ उतना असरदार नहीं लगा.

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कैसी है रणबीर की एक्टिंग 

इसके अलावा, सबसे बड़ी चिंता जो पैदा होती है वो रणबीर कपूर को लेकर है. लेकिन, शुरुआत में आंखों पर पट्टी बांधे हुए वाला सीन उनके किरदार का ज़बरदस्त परिचय देता है, लेकिन ट्रेलर में उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ने मुझे प्रभावित नहीं किया. उनके डायलॉग बोलने का तरीका और लहज़ा कुछ अजीब लगता है, और सबसे ज़रूरी बात, उनमें वो आक्रामकता या जोश नहीं दिखता. जब वे रावण को चुनौती देते हैं, तो मुझे ज़बरदस्त जोश की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उनकी आवाज़ में एक नरमी है जो उस पल के हिसाब से सही नहीं लगती.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-4ramayana trailer reviewRanbir Kapoor
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