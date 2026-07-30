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Ramayana Trailer: इंतजार खत्म! रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज; दमदार स्टारकास्ट ने जीता दिल

Ramayana Trailer Released: पिछले कई हफ्तों से जिस पल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह आ गया. निर्देशक नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: July 30, 2026 4:55:09 AM IST

रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज
रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज


Ramayana Trailer Released: पिछले कई हफ्तों से जिस पल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह आ गया. निर्देशक नितेश तिवारी की मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. लगभग चार मिनट के इस ट्रेलर में यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय समेत अधिकतर कलाकार नजर आए.

भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और रावण के दमदार अवतार में यश ने पहली ही झलक से दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है. भव्य विजुअल्स, शानदार बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाई स्केल ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने की तैयारी में है.

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एक धमाकेदार इंट्रो के साथ साउथ सुपरस्टार यश को रावण के किरदार में दिखाया गया है. ट्रेलर की शुरुआत में रावण तीनों लोकों का स्वामी बन चुका है. इस किरदार में यश भारी-भरकम, जटाधारी लुक में बड़ी-बड़ी सेनाओं से अकेले ही युद्ध करते दिखे. अब रावण का अहंकार मिटाने और पृथ्वी पर बढ़ते पाप का बोझ कम करने के लिए भगवान विष्णु, श्रीराम के रूप में जन्म लेने वाले हैं.

ट्रेलर में नहीं दिखे सनी देओल

राम के रूप में रणबीर कपूर का लुक तो पहले ही रिलीज हो चुका था, लेकिन  इस ट्रेलर में उनका किरदार और बेहतर निखर कर सामने आया है. शूर्पणखा बनीं रकुल प्रीत की भी झलक मिली और लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे उनकी नाक काटते भी नजर आए. ट्रेलर में हनुमान बने सनी देओल की कोई झलक नहीं है. उनका किरदार फिल्म के दूसरे भाग में ज्यादा अहम होगा.

शुभ ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ ट्रेलर

फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने पहले ही घोषणा की थी कि 30 जुलाई 2026 को सुबह 4:15 बजे (IST) शुभ ब्रह्म मुहूर्त में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. तय समय पर ट्रेलर रिलीज होते ही इसे देश और दुनिया के दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने लगी. ट्रेलर को टी-सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फिल्म से जुड़े कलाकारों व निर्माताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया.

देरी के बाद आखिरकार खत्म हुआ इंतजार

फिल्म का ट्रेलर पहले सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाया गया था. इसके बाद उम्मीद थी कि इसे जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन मेकर्स ने इसकी ऑनलाइन रिलीज को कुछ समय के लिए टाल दिया था. इस वजह से फैंस लंबे समय से ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. अब ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही यह इंतजार खत्म हो गया है.

दमदार स्टारकास्ट से सजी है ‘रामायण’

नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और लारा दत्ता भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?

‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में दर्शकों के बीच आएगा. ट्रेलर देखने के बाद फैंस अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-1RamayanaRanbir KapoorSai Pallavi
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