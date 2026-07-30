‘थिएटर तक कैसे पहुंची…’ ‘रामायण’ का ट्रेलर आते ही ट्रेंड करने लगी ‘आदिपुरुष’, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Ramayana Trailer Adipurush Trends: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की मचअवेटेड फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही जबरदस्त क्रेज था. ट्रेलर रिलीज होने के बाद जहां रणबीर कपूर के भगवान राम वाले किरदार और यश के रावण लुक की खूब चर्चा हुई. वहीं इसी बीच ‘आदिपुरुष’ भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी.

ट्रेलर ने खींचा दर्शकों का ध्यान

‘रामायण’ के करीब चार मिनट लंबे ट्रेलर में कहानी के कई अहम हिस्सों की झलक दिखाई गई है. रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि साई पल्लवी ने माता सीता की भूमिका निभाई है. यश को रावण के रूप में देखकर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब प्रतिक्रिया दी. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. ट्रेलर सामने आते ही X पर #Ramayana तेजी से ट्रेंड करने लगा. दर्शकों के एक वर्ग ने फिल्म के विजुअल्स, स्टारकास्ट और खासकर यश के लुक की तारीफ की. फिल्ममेकर एटली ने भी ट्रेलर की तारीफ करते हुए रणबीर को शानदार और यश को बेहद प्रभावशाली बताया.

‘रामायण’ के साथ क्यों ट्रेंड हुई ‘आदिपुरुष’?

दिलचस्प बात यह रही कि ‘रामायण’ की चर्चा के बीच ‘आदिपुरुष’ भी X पर ट्रेंड करने लगी. इसकी वजह दोनों फिल्मों का रामायण की कहानी पर आधारित होना है. सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘रामायण’ के ट्रेलर की तुलना 2023 में रिलीज हुई प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर ‘आदिपुरुष’ से शुरू कर दी. कुछ लोगों ने ‘रामायण’ के विजुअल्स को ‘आदिपुरुष’ से बेहतर बताया, जबकि कुछ यूजर्स ने पुरानी फिल्म को लेकर सवाल खड़े किए.

थिएटर तक कैसे पहुंच गई आदिपुरुष

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि ‘आदिपुरुष आखिर थिएटर तक कैसे पहुंच गई?’ वहीं कुछ लोगों ने दोनों फिल्मों के VFX, किरदारों के लुक और प्रेजेंटेशन की तुलना की यानी ‘रामायण’ के ट्रेलर ने सिर्फ अपनी चर्चा नहीं बढ़ाई, बल्कि ‘आदिपुरुष’ से जुड़ी पुरानी बहस को भी दोबारा सोशल मीडिया पर जिंदा कर दिया.

‘आदिपुरुष’ से अलग दिखने की कोशिश?

‘आदिपुरुष’ को रिलीज के समय उसके VFX और किरदारों के चित्रण को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. यही वजह है कि ‘रामायण’ का ट्रेलर आते ही दर्शकों ने दोनों फिल्मों के बीच तुलना शुरू कर दी. हालांकि, सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं। जहां बड़ी संख्या में लोग ‘रामायण’ के ट्रेलर से प्रभावित नजर आए. वहीं कुछ दर्शकों ने रणबीर और साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस और कुछ VFX शॉट्स पर सवाल भी उठाए हैं.