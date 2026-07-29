Ramayana Trailer: शुभ घड़ी में मिलेगा ‘रामायण’ का पहला दर्शन, 30 जुलाई सुबह 4:15 बजे रिलीज़ होगा ट्रेलर

Ramayana Trailer: रामायण फिल्म के ट्रेलर के लिए हर कोई बेताब है. वहीं अब ‘रामायण’ के मेकर्स ने घोषणा की है कि फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को सुबह 4:15 बजे दुनिया भर में रिलीज़ किया जाएगा. यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है, जिसे हिंदू परंपरा में दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. यह घोषणा एक नए पोस्टर के ज़रिए की गई, जिस पर लिखा था, “शुभ ब्रह्म मुहूर्त में, हम अपने ट्रेलर के साथ रामायण के आगमन का स्वागत करते हैं.” शुरू में उम्मीद थी कि ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन रिलीज़ होगा. हालांकि, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने आखिरी समय में इसे टालने की घोषणा की और कहा कि ट्रेलर को बाद में किसी तारीख पर दुनिया भर में लॉन्च किया जाएगा.

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ब्रह्म मुहूर्त क्या है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो सूर्योदय से लगभग एक घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है. हिंदू परंपराओं में, इसे ध्यान, प्रार्थना, मंत्र-जाप और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि सुबह के इन घंटों में मन शांत और एकाग्र रहता है.

‘रामायण’ फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की, साई पल्लवी सीता की और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कास्ट में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत हंस ज़िमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसे नमित मल्होत्रा ​​प्रोड्यूस कर रहे हैं और यश भी इसके को-प्रोड्यूसर हैं. यह फिल्म नवंबर 2026 में रिलीज़ होगी.

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