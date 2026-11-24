Ramayana Movie Ticket Price: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर ‘रामायण’ थिएटर में अच्छी चल रही है. हालांकि, ऐसा लगता है कि फिल्म प्रोड्यूसर की उम्मीदों के मुताबिक कमाई करने में स्ट्रगल कर रही है. हां, आपने सही पढ़ा. फिल्म में क्रेज़ी CGI, एपिक कॉस्ट्यूम और ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी होने के बावजूद, यह किसी तरह पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रही है. 4000 करोड़ रुपये के बड़े बजट से बनी यह फिल्म 1000 करोड़ रुपये के टारगेट की तरफ बढ़ रही है. अब, लेटेस्ट अपडेट में, मेकर्स ने आज, मंगलवार से टिकट के दाम घटाकर 99 रुपये कर दिए हैं.

मेकर्स ने टिकट के दाम घटाए

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, “इस मंगलवार को बड़े पर्दे पर रामायण का एक्सपीरियंस करें, टिकट सिर्फ ₹99 से शुरू.” इसके अलावा, पोस्ट में दर्शकों से टिकट बुक करने की भी अपील की गई, साथ ही यह भी बताया गया कि फिल्म दुनिया भर में प्रीमियम फॉर्मेट में चल रही है. मंगलवार की स्पेशल प्राइसिंग से फिल्म के नंबर्स में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि यह बॉक्स ऑफिस पर एक और हफ्ते में एंट्री कर रही है.

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ये रही रामायण की अब तक की कमाई

इस बीच, रामायण ने 19 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,704.65 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें भारत से 1,141.65 करोड़ रुपये और विदेशी मार्केट से 563 करोड़ रुपये शामिल हैं. भारत का नेट कलेक्शन अभी 955.54 करोड़ रुपये है. अगर कल रात के आंकड़ों को देखें तो फिल्म ने 19वें दिन बड़ी गिरावट देखी और लगभग 12.70 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दिन की ग्रॉस कमाई 15.90 करोड़ रुपये रही.

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