Ramayana Release Date: नवरात्रि के पहले दिन सामने आई रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज डेट; कब से कर सकते हैं एडवांस बुकिंग?

Ramayana Release Date Out: लंबे समय से जिस फिल्म की रिलीज डेट का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उसका एलान हो गया है. रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर मेकर्स ने बड़ा अपडेट दिया है. नवरात्रि के शुभ अवसर पर फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म कब रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग की डेट क्या है?

कब रिलीज होगी रामायण?

रिलीज़ डेट अनाउंस करते हुए, मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर किया जिसमें बैकग्राउंड में रावण के रोल में यश, भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साईं पल्लवी और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे भी पोस्टर में दिख रहे हैं. उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग 20 अक्टूबर को दशहरा से शुरू होगी.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, नवरात्रि के शुभ मौके पर, हम एक नए युग की शुरुआत का जश्न मनाते हैं. यह राम के युग का आरंभ है. नमित मल्होत्रा ​​की रामायण 5 नवंबर 2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में, सभी प्रीमियम फॉर्मेट में होगी और दशहरा से एडवांस बुकिंग शुरू होगी.

रामायण के बारे में सब कुछ

नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड, रामायण वाल्मीकि के एपिक का दो-पार्ट का अडैप्टेशन है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता के रोल में हैं. कलाकारों में रवि दुबे लक्ष्मण, सनी देओल हनुमान, अरुण गोविल दशरथ, लारा दत्ता रानी कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह सूर्पणखा, विवेक ओबेरॉय विद्युतजिव्हा और दूसरे कलाकार भी शामिल हैं.