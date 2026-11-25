टेलीविजन एक्टर रवि दुबे ने नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ से बॉलीवुड में कदम रखा है. इस फिल्म में उन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिल रही है. अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रवि दुबे के ऑडिशन का एक वीडियो शेयर किया है. इसी ऑडिशन के बाद उन्हें लक्ष्मण के रोल के लिए चुना गया था.

मुकेश छाबड़ा ने शेयर किया ऑडिशन का वीडियो

अभिनेता रवि दुबे हाल ही में IMDbPro के शो ‘हाउ आई मेड इट’ के पहले सीजन में मुकेश छाबड़ा के साथ नजर आए. इस दौरान मुकेश ने फिल्म ‘रामायण’ में लक्ष्मण के रोल के लिए रवि के ऑडिशन का वीडियो दिखाया. वीडियो में रवि घनी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और वनवास के सीन के डायलॉग बोल रहे हैं. जब मुकेश छाबरा ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऑडिशन की तैयारी कैसे की थी, तो रवि दुबे ने बताया कि लक्ष्मण का किरदार बाकी किरदारों से काफी अलग है. उन्होंने बचपन से ही इस किरदार को देखा और समझा है, इसलिए इसके खास स्वभाव और खूबियों से अच्छी तरह परिचित थे.

ऑडिशन के रिजल्ट का किया लंबा इंतजार

रवि दुबे ने आगे कहा कि ऑडिशन के दौरान भी वह खुद को यही याद दिलाते रहे कि उन्हें सेवा भाव के साथ यह किरदार निभाना है. ऑडिशन के बाद उन्होंने मंदिर जाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया. उन्हें लगा कि यह उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिशन था और वह इससे काफी खुश थे. रवि दुबे ने बताया कि ऑडिशन के बाद उन्हें 15-20 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने उम्मीद छोड़कर आगे बढ़ने का मन बना लिया था. तभी मुकेश छाबड़ा ने उन्हें फोन कर नितेश तिवारी से मिलने के लिए कहा. इसके बाद भी करीब 15-20 दिन तक कोई खबर नहीं मिली. रवि को लगा कि शायद मेकर्स को उनसे बेहतर एक्टर मिल गया है. लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा बुलाया गया, जहां उन्हें पता चला कि स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए रणबीर कपूर भी आने वाले हैं. उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ा. जब उन्होंने अपना पहला सीन शूट करना शुरू किया, तब जाकर उन्हें पता चला कि वे फिल्म में लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं.

फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ दो पार्ट में रिलीज होने वाली फिल्म है, जिसका कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज हुआ था और इसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और रवि दुबे स्टारर इस फिल्म ने 20 दिनों में भारत में 970 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई 1,700 करोड़ रुपये पार कर गई है. फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में रिलीज होगा.

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