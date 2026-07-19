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Ramayana: रामायण में ‘शूपर्णखा’ का किरदार निभाकर गदगद हुईं रकुल प्रीत सिंह; बोलीं, ‘यह अहसास शब्दों से परे…’

Rakul Preet Singh: हाल ही में रकुल प्रीत सिंह फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट से पहले आयोजित हुए कार्यक्रम 'प्रथम संकल्प' में शामिल हुईं. उन्होंने नितेश तिवारी की इस फिल्म का हिस्सा होने पर खुशी जताई है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 19, 2026 4:50:37 PM IST

रकुल प्रीत सिंह
रकुल प्रीत सिंह


Rakul Preet Singh Role in Ramayan: फिल्म ‘रामायण’ का हिस्सा बनकर रकुल प्रीत सिंह बेहद खुश हैं. बीते दिन शनिवार को इस फिल्म से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने अपनी ख़ुशी जाहिर की. 

इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह रामायण के प्रमुख किरदार रावण की बहन ‘शूपर्णखा’ का किरदार निभा रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई है.

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सिनेमा से आगे की यात्रा है रामायण 

रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म को सिनेमा से भी आगे की एक यात्रा बताया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें ‘रामायण’ के भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट की कुछ झलकियां शेयर की गई हैं. इवेंट में यलो कलर की ड्रेस में रकुल प्रीत बेहद सुंदर लग रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘एक ऐसी चीज का हिस्सा बनना सम्मान की बात है, जो जिंदगी और सिनेमा से भी कहीं बड़ी है. हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी रामायण. हम दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह एहसास सचमुच शब्दों से परे है. आप सभी के हमारे साथ इस दुनिया में कदम रखने का बेसब्री से इंतजार है.’

रकुल प्रीत सिंह की भूमिका 

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा की भूमिका में देखा जाएगा. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. जबकि साई पल्लवी माता सीता का रोल कर रही हैं. बता दें कि ये फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला हिस्सा इस साल दिवाली पर रिलीज होगा. वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 में दिवाली के अवसर पर रिलीज होगा.

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