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Ramayana Advance Booking Collection: ‘रामायण’ को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज! एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही लाखों टिकट बिके

Ramayana Advance Booking Collection: रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और दूसरे स्टार्स की रामायण बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म की अब तक अच्छी प्री-सेल्स हो रही हैं.

By: Heena Khan | Published: October 30, 2026 1:30:37 PM IST

Ranbir Kapoor की Ramayana के 5 म्यूजिक वीडियो से नहीं हटेगी नजर
Ranbir Kapoor की Ramayana के 5 म्यूजिक वीडियो से नहीं हटेगी नजर


Ramayana Advance Booking Collection: रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और दूसरे स्टार्स की रामायण बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म की अब तक अच्छी प्री-सेल्स हो रही हैं. रात 11 बजे (गुरुवार, 29 अक्टूबर) तक, इस शानदार कहानी के पहले दिन टॉप दो नेशनल चेन्स, PVR Inox और Cinepolis में लगभग 1.33 लाख टिकट बिके. फिल्म में अभी एक हफ्ता बाकी है. उम्मीद है कि आखिरी हिस्से में इसकी बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी होगी और यह नेशनल चेन्स में अब तक की सबसे बड़ी प्री-सेल्स में से एक बन जाएगी. ध्यान दें कि रामायण की पूरी एडवांस बुकिंग अभी नॉन-नेशनल चेन्स, सिंगल स्क्रीन्स और साउथ इंडियन मार्केट्स में शुरू होनी बाकी है.

रिलीज से एक दिन पहले हो सकती है बौछार 

प्री-सेल्स में, सबसे ज़्यादा मायने रखता है आखिरी हिस्से में परफॉर्मेंस, जो रिलीज़ से पहले सोमवार से शुरू होकर रिलीज़ से एक दिन पहले तक होती है. कभी-कभी रिलीज़ से एक दिन पहले एडवांस का पूरा नज़रिया बदल सकता है. अभी के लिए, रामायण: पार्ट वन को अच्छी शुरुआत मिली है, जिसे वह लगातार बना रहा है. रिलीज़ से पहले सोमवार तक, इसके पास तुलना करने के लिए दूसरी फ़िल्में होंगी, जिसमें धुरंधर: द रिवेंज भी शामिल है, जिसने रिलीज़ से चार दिन पहले जनरल वीकेंड सेल शुरू की थी.

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MAX टिकट की कीमत Rs 3,000

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण की एडवांस बुकिंग में सबसे बड़ी बात प्रीमियम सिनेमा स्क्रीन से आने वाला पैसा है. सैकनिल्क के मुताबिक, IMAX, 4DX, डॉल्बी, ICE और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट ने कुल एडवांस ग्रॉस में 26% का योगदान दिया है. उनका कुल कलेक्शन Rs 4.38 करोड़ है, या ब्लॉक की गई सीटों को हटाने के बाद Rs 4.02 करोड़.

Tags: RamayanaRanbir Kapoor
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