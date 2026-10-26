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Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता

Mangal Rang Controversy: रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का नया गाना ‘मंगल रंग’ रिलीज हुआ है. इसमें कव्वाली के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ फैंस इसे फिल्म की पारंपरिक कहानी के अनुरूप नहीं मान रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 26, 2026 10:32:10 PM IST

मंगल रंग गाने पर हुआ विवाद
मंगल रंग गाने पर हुआ विवाद


नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के गाने ‘मंगल रंग’ को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. ए.आर. रहमान के संगीत से सजे इस गाने को श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने गाया है. गाने में कव्वाली जैसी धुन सुनाई देने पर कुछ यूजर्स ने आपत्ति जताई है. 

गाने में क्या है?

रामायण के मेकर्स ने रविवार को एक नया गाना, ‘मंगल रंग’ , रिलीज़ किया. AR रहमान का कंपोज किया हुआ और अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का गाया हुआ. यह गाना भगवान राम और मां सीता के प्यार और पवित्र मिलन के साथ-साथ उनके सफर को भी दिखाता है.

कव्वाली जैसा लग रहा 

गाने में कव्वाली जैसा साउंड कई सोशल मीडिया यूज़र्स को पसंद नहीं आया. इसके रिलीज़ होने के तुरंत बाद, कई लोगों ने X पर इसके म्यूज़िक स्टाइल की बुराई की, और कुछ ने इस एपिक पर बनी फ़िल्म के लिए इसके सही होने पर सवाल उठाए.
एक यूज़र ने लिखा, ‘वाल्मीकि की रामायण में सूफ़ी कव्वाली डालना बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलतफहमी है. ज़ीरो कल्चरल ग्राउंडिंग, ज़ीरो रिसर्च, बस रीसायकल किए गए टेम्पलेट्स को भारी बजट में ठूंस दिया गया है. पवित्र इतिहास को रेगुलर फ्राइडे रोम-कॉम की तरह देखना बंद करो.’



एआर रहमान  ने किया निराश!

एक और यूज़र ने म्यूज़िक से निराशा जताते हुए लिखा, ‘रामायण में कव्वाली. ए.आर. रहमान कभी निराश नहीं करते.’





कब रिलीज होगी फिल्म?

‘रामायण: द राइज़ ऑफ़ लेजेंड’ 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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Tags: Mangal Rang ControversyMangal Rang SongRamayana Movie
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Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता

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Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता
Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता
Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता
Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता
Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता