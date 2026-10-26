Mangal Rang Song Controversy: ‘रामायण’ में कव्वाली? एआर रहमान ने ‘मंगल रंग’ गाने में किया ऐसा प्रयोग, भड़की जनता

गाने में क्या है?
कव्वाली जैसा लग रहा
Putting Sufi qawwali beats into Valmiki’s Ramayana is peak Bollywood delusion. 💀 Zero cultural grounding, zero research, just recycled templates slapped onto a massive budget. Stop treating sacred Itihasa like a regular Friday rom-com! https://t.co/PRfi75xgyJ
— Gaurav (@k_gauravs) October 25, 2026
एआर रहमान ने किया निराश!
Qawwali music in Ramayana AR Rahman are u nuts #Ramayana https://t.co/xvyQnGIqlx
— Beë ♔ (@chaoticc_beee) October 25, 2026
Thanks @arrahman for giving us recycled Qawali tamil song for Ramayan Movie. Imagine claiming to spend ₹9,000 Cr and hiring Big Beef Guy as Ram, Hindu-Army Hater as Sita and Allah Rakha Rahman for Music for an Hindu Epic! https://t.co/IxYGWGuPKw
— Arun Pudur (@arunpudur) October 25, 2026
कब रिलीज होगी फिल्म?
‘रामायण: द राइज़ ऑफ़ लेजेंड’ 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.
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