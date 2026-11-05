Ramayana movie Review: रोंगटे खड़े कर देगा राम-रावण का युद्ध! क्या रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने उम्मीदों से बढ़कर किया कमाल?

Ramayana movie Review: रामायण सिनॉप्सिस वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित, कहानी असुरों के उदय को दिखाती है, जिसमें दशानन, उर्फ़ रावण (यश), देवलोक पर कब्ज़ा कर लेता है, भगवान इंद्र (कुणाल कपूर) को हरा देता है, और कुबेर से लंका पर कब्ज़ा कर लेता है. इंद्र भगवान विष्णु से रावण राज को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और वह राजा दशरथ के जेठे राम (रणबीर) के रूप में इंसानी रूप लेते हैं. राजकुमार राम कई चुनौतियों का सामना करते हैं, मिथिला की राजकुमारी सीता (साई पल्लवी) से शादी करते हैं, और लक्ष्मण (रवि) और सीता के साथ वनवास पर चले जाते हैं. जल्द ही, राम को जीवन में अपने असली मकसद का पता चलता है जब रावण गुस्से और बदले की भावना में सीता को किडनैप कर लेता है. राम और रावण का उदय, और उनके टकराव की शुरुआत, रामायण पार्ट वन का आधार बनती है.

रामायण पर पहले विचार

जब से रणबीर और यश के साथ रामायण की घोषणा हुई है, तब से उत्साह और घबराहट दोनों थे. एक मूवी देखने वाले के तौर पर, मुझे आदिपुरुष FDFS देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, और तब से, भारतीय महाकाव्यों पर कोई भी प्रोजेक्ट मुझे थोड़ा चिंतित कर देता है. हालाँकि, पिछले कुछ महीनों में रामायण की हर कहानी के रिलीज़ होने के साथ, प्रोजेक्ट पर मेरा भरोसा और मज़बूत होता गया. मैं इस फिल्म को दुनिया के लिए हमारे जवाब या तोहफ़े के तौर पर देख रही थी, जो हमारे इतिहास और धर्म पर एक बड़ी, शानदार, महाकाव्य जैसी नज़र डालती है. फिल्म देखने के बाद, मैं गर्व से रामायण को 2026 की बेस्ट इंडियन फिल्म घोषित करती हूँ. रामायण न केवल बड़ी उम्मीदों को पूरा करती है बल्कि उनसे भी बढ़कर है. मैंने तालियाँ बजाईं, इमोशनल हुई, मेरी आँखों में आँसू आ गए, और महाकाव्य की घटनाओं को अच्छी तरह से जानने के बावजूद, मैं पूरी तरह से ड्रामा में डूब गई.

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रामायण के लिए क्या काम करता है

हर भारतीय रामायण को विस्तार से जानता है. महाकाव्य हमारी परवरिश का हिस्सा है. हम कथा सुनते, देखते और पढ़ते हुए बड़े हुए हैं. रामानंद सागर की रामायण का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस एपिक का सबसे पॉपुलर टेलीविज़न अडैप्टेशन दिया. इस मामले में, रणबीर और यश की रामायण इसलिए काम करती है क्योंकि इसे भगवान राम और रावण का एक बड़ा वर्शन देने के मकसद से बताया गया है. रामायण मुख्य रूप से अपने ज़बरदस्त स्क्रीनप्ले की वजह से काम करती है जो आपको घटनाओं के फ्लो को जानने के बावजूद बांधे रखती है और जोड़े रखती है. मूवी आपका ध्यान खींचती रहती है क्योंकि हमें दोनों के बड़े, अनजान चैप्टर के बारे में पता चलता है. रावण लोकों का सबसे बड़ा राजा क्यों बनना चाहता था. रावण के दानव राजा बनने से पहले असुर कैसे रहते थे. भगवान राम का अपनी सौतेली माँ कैकेयी के साथ इमोशनल कनेक्शन. राम और परशुराम के बीच टकराव. राम को अनलिमिटेड तीरों का तोहफ़ा कैसे मिला. राम और सीता के बीच का पक्का इमोशनल रिश्ता जो वनवास के दौरान और मज़बूत होता है; ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी.