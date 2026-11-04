Ramayana Review: भारतीय सिनेमा का… ब्लॉकबस्टर है या उम्मीदों पर फिरा पानी? ‘रामायण’ के रिव्यू में सामने आई ये बातें

Ramayana Movie Review: जिस फिल्म के भव्य सेट, दमदार स्टारकास्ट और शानदार VFX की चर्चा लंबे समय से हो रही है, उसकी पहली स्क्रीनिंग के बाद सितारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इससे पहले 3 नवंबर को मुंबई में हुई स्क्रीनिंग में फिल्म देखने पहुंचे कई कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स ने इसकी तारीफ की है. किसी को इसका एक्शन शानदार लगा तो किसी ने रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की परफॉर्मेंस को सराहा. ऐसे में चलिए जानें कि किसने क्या कहा?

आशीष चंचलानी ने इसे ‘ब्लॉकबस्टर’ बताया

कंटेंट क्रिएटर और एक्टर आशीष चंचलानी ने फिल्म को बड़े लेवल की ब्लॉकबस्टर बताया. डायरेक्टर नितेश तिवारी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उनका डायरेक्शन है. आशीष के मुताबिक, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश ने अपने रोल में शानदार काम किया है. लक्ष्मण का रोल करने वाले रवि दुबे ने भी उन्हें काफी इम्प्रेस किया. उन्होंने एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की और कहा कि जटायु के फाइट सीन के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. हालांकि, उन्होंने कुछ रात के सीक्वेंस में डी-एजिंग इफेक्ट्स में छोटी-मोटी टेक्निकल कमियां भी बताईं.

ध्रुवल पटेल ने दिए पूरे पांच स्टार

फिल्ममेकर और सिनेमैटोग्राफर ध्रुव पटेल ने ‘रामायण’ को पांच में से पांच स्टार दिए. उन्होंने इसे इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बताया. उनके मुताबिक, नितेश तिवारी ने कहानी को पूरी लगन से पर्दे पर उतारा है. राम के रोल में रणबीर की शांत और शानदार एक्टिंग, रावण के रोल में यश का दमदार अंदाज और साई पल्लवी की दिल को छू लेने वाली एक्टिंग उनके लिए खास थी. उन्होंने फिल्म के VFX, म्यूजिक और एक्शन की भी तारीफ की.

कुणाल कपूर ने कहा- फिल्म स्क्रीन पर इमैजिनेशन लाती है

फिल्म का हिस्सा रहे एक्टर कुणाल कपूर ने भी इसके एम्बिशन और ग्रैंडनेस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि रामायण जैसी कहानी को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इसे पसंद करें और इसे पूरी दुनिया तक ले जाने का विश्वास रखें. उनके मुताबिक, फिल्म दिखाती है कि जब इमैजिनेशन को पक्के विश्वास के साथ जोड़ा जाता है, तो बड़े से बड़े आइडिया को भी स्क्रीन पर उतारा जा सकता है.

अजिंक्य देव को पसंद आए VFX और इमोशंस

फिल्म में महर्षि विश्वामित्र का रोल निभाने वाले एक्टर अजिंक्य देव ने भी स्क्रीनिंग के बाद रिएक्ट किया. उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, एक्टिंग, सेट्स और इमोशनल सीन की तारीफ की. उनके मुताबिक, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि थिएटर में महसूस किया गया एक एक्सपीरियंस है.