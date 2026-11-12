Ramayana Movie Box Office Collection: 7 दिन में 900 करोड़ का आंकड़ा पार! रणबीर कपूर की ‘रामायण’ बनी बॉक्स ऑफिस की नई बादशाह

Ramayana Movie Box Office Collection Day 7: 5 नवंबर को थिएटर में आई इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. दूसरे दिन कलेक्शन में गिरावट के बावजूद, फिल्म ने वीकेंड में काफी उछाल देखा और वीकडेज़ में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने गुरुवार को भारत में 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ ओपनिंग की. हालांकि, शुक्रवार को फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये जमा करके गिरावट दर्ज की. शनिवार को कलेक्शन में फिर से तेजी आई, जब इसने 69.80 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसके नंबर ओपनिंग-डे के आंकड़े को पार कर गए.

रामायण पर करोड़ों की बारिश

रविवार को, फिल्म ने अपने घरेलू कलेक्शन में 56.15 करोड़ रुपये जोड़े. हालांकि, सोमवार अब तक का इसका सबसे बड़ा दिन रहा. 5वें दिन, फिल्म ने लगभग 91.5 परसेंट की बड़ी बढ़त देखी, और इंडिया में Rs 107.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने मंगलवार को भी अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, और Rs 94.10 करोड़ कमाए. बुधवार, 7वें दिन, रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड ने लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक Rs 70.65 करोड़ कमाए. इसके साथ, इसका टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन Rs 511.10 करोड़ हो गया है. इस बीच, रामायण: राइज़ ऑफ़ ए लेजेंड ने ओवरसीज मार्केट में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है. इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी Rs 934.55 करोड़ ग्रॉस वर्ल्डवाइड है.

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कैसा रहा फिल्म का परफॉर्मेंस

फिल्म का वीकडे परफॉर्मेंस खास तौर पर शानदार रहा है, खासकर इसके सोमवार और मंगलवार के कलेक्शन, जो ओपनिंग वीकेंड के बाद भी दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने का इशारा करते हैं. Rs 4,000 करोड़ के बजट में बनी, रामायण को इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता और दूसरे कलाकार हैं.