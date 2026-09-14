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Ramayana Motion Poster: गणेश चतुर्थी पर ‘रामायण’ के मेकर्स ने जारी किया पोस्टर, सीता मैया की मुस्कान पर फिदा हुए राघव जी; फैंस का जीता दिल

Ramayana Motion Poster Released: नितेश तिवारी की 'रामायण' की रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 'रामायण' का मोशन पोस्टर जारी किया है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी सियाराम के किरदार में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 10:32:39 AM IST

'रामायण' मोशन पोस्टर रिलीज
'रामायण' मोशन पोस्टर रिलीज


रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस का इंतजार अब और भी दिलचस्प हो गया है. मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर  फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. फिल्म का पहला मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें ‘सियाराम’ की बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली. पोस्टर में सीता मैया की मनमोहक मुस्कान और राघव जी का दिव्य रूप फैंस का ध्यान खींच रहा है. देखें पोस्टर.

पोस्टर में सियाराम की झलक ने खींचा ध्यान

यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर साझा किए गए मोशन पोस्टर की शुरुआत एक हरे-भरे जंगल के दृश्य से होती है, जिसमें एक स्वच्छ नदी बह रही है. राम और सीता जलधारा के किनारे एक चट्टान पर साथ बैठे हैं. पारंपरिक पोशाक पहने राम, सीता के बालों में धीरे से एक गुलाबी फूल लगाते हैं, और सीता मुस्कुराती हैं. पोस्टर में ‘रामायण’ शीर्षक सुनहरे अक्षरों में मेंअंकित है. साथ ही टैगलाइन है, ‘हमारा सत्य. हमारा इतिहास.’ 

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फैंस पोस्टर की कर रहे तारीफ

इस मोशन पोस्टर को देखने के बाद फैंस इसकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘साईं पल्लवी के अलावा कोई और देवी सीता की भूमिका को इतनी खूबसूरती से नहीं निभा सकता था.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘यह लुक बिना किसी अतिरिक्त मेकअप के एकदम नेचुरल और टाइमलेस लग रहा है.’ वहीं, एक अन्य ने कहा, ‘रणबीर राम के रूप में… बेहतरीन कास्टिंग. उनसे बेहतर भगवान राम का किरदार कोई नहीं निभा सकता. अब यह निर्माताओं पर निर्भर करता है कि वे रणबीर को कैसे प्रस्तुत करते हैं.’ इसके अलावा अन्य ने कहा कि ये पोस्टर काफी मनमोहक और खूबसूरत है. 

फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है. पहला भाग 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग अक्टूबर 2027 में आने की उम्मीद है. फिल्म में रणबीर मुख्य भूमिका में हैं, फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं, वहीं अरुण गोविल, जिन्होंने 1990 के दशक की मशहूर टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाया था, राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे. यश रावण की भूमिका में हैं, वहीं सनी देओल हनुमान और रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के किरदार में हैं.

यह खबर भी पढ़ें: आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, डिलीट की तस्वीरें; एक्ट्रेस के कदम से मची हलचल

Tags: RamayanaRamayana Motion PosterRanbir KapoorSai Pallavi
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