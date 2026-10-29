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Judi Jodi Song: करवा चौथ के मौके पर ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज, सिया-राम के दिव्य प्रेम को समर्पित है गीत

Judi Jodi Song Out Now: आज 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'जुड़ी जोड़ी' रिलीज हुआ. इस वीडियो सॉन्ग में सिया राम के अद्भुत प्रेम की झलक देखने को मिली है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 29, 2026 8:47:20 PM IST

रामायण का नया गाना 'जुड़ी जोड़ी' रिलीज
रामायण का नया गाना 'जुड़ी जोड़ी' रिलीज


नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ के मेकर्स ने नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज किया है. यह गाना भगवान राम और माता सीता के विवाह और उनके दिव्य प्रेम को दिखाता है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी पर फिल्माए गए इस गाने को करवा चौथ के मौके पर रिलीज किया गया. इस गाने को श्रेया घोषाल ने आवाज दी है. 

गाने में क्या है?

‘जुड़ी जोड़ी’ गाने में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रूप में दिखाई दे रहे हैं. इसमें दोनों के विवाह के खास पलों को खूबसूरती से पेश किया गया है. गीत के जरिए राम और सीता के अटूट प्रेम, आपसी विश्वास और पवित्र रिश्ते को दर्शाने की कोशिश की गई है. 

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गाने के बारे में

‘जुड़ी जोड़ी’ को ए. आर. रहमान ने कंपोज किया है. इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. गाने में संगीत और कविता के जरिए राम-सीता के रिश्ते की भावनाओं को दिखाया गया है. इस गाने को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया है- हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़. इस गीत के हिंदी वर्जन को श्रेया घोषाल ने गाया है. सोशल मीडिया पर रिलीज करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘इस करवा चौथ को हमेशा रहने वाले प्यार और दिव्य बंधन के साथ मनाएं. जोड़ी जोड़ी, गाना अब आ गया है.’

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया?

‘जुड़ी जोड़ी’ गाने को सोशल मीडिया पर दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. एक यूजर ने गाने की तारीफ करते हुए इसे बेहद सुंदर बताया. वहीं, एक अन्य यूजर ने लोगों से इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और वायरल करने की अपील की. कुछ दर्शकों ने गाने की मधुरता की तारीफ करते हुए कहा कि राम और सीता के विवाह के दौरान संगीत भी ऐसा ही दिव्य रहा होगा. इसके अलावा, एक यूजर ने फिल्म के म्यूजिक एल्बम पर अपनी राय रखते हुए कहा कि उन्हें ‘मैं राम’ को छोड़कर बाकी गाने पसंद आए, क्योंकि उस गाने के बोल उन्हें अच्छे नहीं लगे.

यह खबर भी पढ़ें: ‘चिलिंग विद GF’ कहकर Samay Raina ने खोला दिल का राज? मेधा शंकर की चर्चा के बीच वायरल हुई बातचीत

Tags: Judi Jodi SongRamayana MovieRamayana New SongShreya Ghoshal
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