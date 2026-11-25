रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी खूब चर्चा बटोरी है. अब फिल्म ने एक और उपलब्धि हासिल की है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ ने 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स की बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी की टॉप 20 फिल्मों में जगह बना ली है. इस लिस्ट में ‘ड्यून: पार्ट थ्री’, ‘द ओडिसी’ और ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं.

ऑस्कर के VFX कैटेगरी में शामिल फिल्म

करीब 1,600 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘रामायण’ के विजुअल इफेक्ट्स और CGI की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म के VFX पर आठ बार ऑस्कर जीत चुके स्टूडियो DNEG ने काम किया है, जो ‘ड्यून’ और ‘इंटरस्टेलर’ जैसी फिल्मों से जुड़ा रहा है. इसी काम की बदौलत ‘रामायण’ ने 2027 के ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी की टॉप 20 फिल्मों में जगह बनाई है.

हॉलीवुड फिल्मों से होगा मुकाबला

वैरायटी के मुताबिक, ‘रामायण’ का मुकाबला ‘ड्यून: पार्ट थ्री’, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’, ‘द ओडिसी’, ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ और ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ जैसी बड़ी फिल्मों से है. इसके अलावा ‘व्हेलफॉल’, ‘द शीप डिटेक्टिव्स’ और जापानी फिल्म ‘गॉडजिला: माइनस जीरो’ भी इस रेस में शामिल हैं. बता दें कि ‘गॉडजिला: माइनस जीरो’ की पिछली फिल्म ‘गॉडजिला माइनस वन’ ने 2025 में ऑस्कर का बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स अवॉर्ड जीता था.

‘रामायण’ फिल्म को ऑस्कर के अलावा, इसे अगले साल होने वाले क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स की दो कैटेगरी- बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट स्टंट डिजाइन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसकी घोषणा क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन ने सोमवार को की.

फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा और यश ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है. दो पार्ट में बनने वाली इस फिल्म के पहले पार्ट में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में नजर आए हैं. फिल्म को भारत में अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जबकि विदेशों में इसे मिले-जुले रिव्यू मिले. विदेशों में इसका 30 मिनट छोटा वर्जन ‘रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड’ नाम से रिलीज किया गया है. रिलीज के 20 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 1,735 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें 65 मिलियन डॉलर की कमाई विदेशों से हुई है.

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