Home > मनोरंजन > Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ

Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ

Ravana Tandav Ramayana: ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर भक्त था. ऐसा भी माना जाता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और उसे खुद भगवान ने चंद्रहास तलवार का आशीर्वाद दिया था.

By: Heena Khan | Published: October 21, 2026 1:46:50 PM IST

ravana tandav
ravana tandav


Ravana Tandav Ramayana: ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर भक्त था. ऐसा भी माना जाता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और उसे खुद भगवान ने चंद्रहास तलवार का आशीर्वाद दिया था. दशहरे के मौके पर, रामायण के मेकर्स ने रावण तांडव रिलीज़ किया, जिसे विशाल ददलानी ने गाया है और डॉ. कुमार विश्वास ने लिखा है. इसका म्यूज़िक एआर रहमान ने दिया है. 20 अक्टूबर को रिलीज़ हुए इस वीडियो को YouTube पर 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

यश ने किया दमदार तांडव 

इसकी शुरुआत यश से होती है, जो नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई रामायण में रावण का रोल कर रहे हैं, जो एक तपस्वी के रूप में दिखाई देते हैं, उनके बाल उलझे हुए हैं, धोती में रुद्राक्ष के बाजूबंद, कड़े, हार और कमरबंद हैं, और माथे पर राख लगी हुई है. रावण तांडव में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से, एक्टर ने दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया है.

You Might Be Interested In

शिव स्तोत्र का मतलब क्या है

रावण तांडव ज़ोरदार ढोल की थाप के साथ शुरू होता है और शिव स्तोत्र में आसानी से मिल जाता है. डॉ. कुमार विश्वास ने शुरुआत में शिव स्तोत्र के दो श्लोक जोड़े हैं, जबकि बाकी के बोल रावण की तारीफ़ एक ताकतवर राक्षस राजा के तौर पर करते हैं और तीनों लोकों: स्वर्ग, पाताल और भूलोक पर राज करने की उसकी काबिलियत का जश्न मनाते हैं. सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, गाने की शुरुआत में बजने वाले शिव स्तोत्र का यह हिस्सा और उसका मतलब क्या है, यह यहाँ दिया गया है:

जटाटविगलज्जला प्रवाहापवितस्थले
गलेअवलंब्य लंबितं भुजंगतुंगमालिकं
दमद दमद दमद्दमा निनादवादमरवयं
चक्र चंदतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्

उनके बालों से बहते पानी के बहाव से पवित्र उनकी गर्दन,
और उनकी गर्दन पर एक साँप, जो माला की तरह लटका हुआ है,
और डमरू जिससे “डमट डमट डमट डमट” की आवाज़ निकलती है,
भगवान शिव ने तांडव का शुभ नृत्य किया. वह हम सभी को खुशहाली दें.

कौन थीं जस्टिन बीबर की एक्स गर्लफ्रेंड सहारा रे? जिनका 34 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, कुछ महीने पहले बनी थीं मां

Tags: RamayanaRanbir Kapoorravana tandavYash
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026
Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ
Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ
Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ
Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ
Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ