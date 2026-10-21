Ravana Tandav: डमट डमट डमरू पर रावण का रौद्र तांडव! यश की एनर्जी देख भूल जाएंगे आदिपुरुष के सैफ

Ravana Tandav Ramayana: ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर भक्त था. ऐसा भी माना जाता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और उसे खुद भगवान ने चंद्रहास तलवार का आशीर्वाद दिया था. दशहरे के मौके पर, रामायण के मेकर्स ने रावण तांडव रिलीज़ किया, जिसे विशाल ददलानी ने गाया है और डॉ. कुमार विश्वास ने लिखा है. इसका म्यूज़िक एआर रहमान ने दिया है. 20 अक्टूबर को रिलीज़ हुए इस वीडियो को YouTube पर 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

यश ने किया दमदार तांडव

इसकी शुरुआत यश से होती है, जो नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई रामायण में रावण का रोल कर रहे हैं, जो एक तपस्वी के रूप में दिखाई देते हैं, उनके बाल उलझे हुए हैं, धोती में रुद्राक्ष के बाजूबंद, कड़े, हार और कमरबंद हैं, और माथे पर राख लगी हुई है. रावण तांडव में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से, एक्टर ने दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया है.

शिव स्तोत्र का मतलब क्या है

रावण तांडव ज़ोरदार ढोल की थाप के साथ शुरू होता है और शिव स्तोत्र में आसानी से मिल जाता है. डॉ. कुमार विश्वास ने शुरुआत में शिव स्तोत्र के दो श्लोक जोड़े हैं, जबकि बाकी के बोल रावण की तारीफ़ एक ताकतवर राक्षस राजा के तौर पर करते हैं और तीनों लोकों: स्वर्ग, पाताल और भूलोक पर राज करने की उसकी काबिलियत का जश्न मनाते हैं. सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, गाने की शुरुआत में बजने वाले शिव स्तोत्र का यह हिस्सा और उसका मतलब क्या है, यह यहाँ दिया गया है:

जटाटविगलज्जला प्रवाहापवितस्थले

गलेअवलंब्य लंबितं भुजंगतुंगमालिकं

दमद दमद दमद्दमा निनादवादमरवयं

चक्र चंदतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्

उनके बालों से बहते पानी के बहाव से पवित्र उनकी गर्दन,

और उनकी गर्दन पर एक साँप, जो माला की तरह लटका हुआ है,

और डमरू जिससे “डमट डमट डमट डमट” की आवाज़ निकलती है,

भगवान शिव ने तांडव का शुभ नृत्य किया. वह हम सभी को खुशहाली दें.

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