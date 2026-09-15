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‘जय जय राम’ में सिर्फ नए बोल ही नहीं! कुमार विश्वास ने यहां से ली कुछ पंक्तियां, जानें गीत की पूरी कहानी

Ramayana First Song Jai Jai Ram Inside Details: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज हुआ है, जिसे लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास ने. इस गाने को लेकर कहा जा रहा है कि इसके बोल कई जगह से कॉपी किए गए हैं. आइए जानते हैं क्या है इस गाने की पूरी कहानी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 5:07:36 PM IST

जय जय राम गाने के बोल की पूरी कहानी
जय जय राम गाने के बोल की पूरी कहानी


रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ‘रामायण’ का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज हुआ है. इसे लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस गाने के बोल कवि कुमार विश्वास ने लिखा है और इसे आवाज दी है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने. इस गीत के कुछ बोल कई सोर्सेज से लिए गए हैं. चलिए इस गाने के बारे में जानते हैं सबकुछ.

‘अच्युतम केशवम…’ से लिया गया

‘जय जय राम’ गीत की शुरुआत में आता है, ‘अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम’. यह हिस्सा ‘अच्युताष्टकम्’ से लिया गया है, जिसे परंपरागत रूप से आदि शंकराचार्य से संबद्ध माना जाता है. मूल संस्कृत श्लोक है- ‘अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्…’. आपके बता दें कि गाने के बोला का ये हिस्सा कुमार विश्वास की मौलिक रचना नहीं है.

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‘राम सिया राम, सिया राम जय जय राम’ कहां से लिया गया?

गीत के बीच और अंत में आता है, ‘राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम’. ये पंक्ति भी नई नहीं है. यह लोकप्रिय राम-भजन के रूप में लंबे समय से प्रचलित है और इसके साथ रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाइयां गाई जाती हैं, जैसे ‘मंगल भवन अमंगल हारी’, ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा…’ आदि. आपको बता दें कि गीत ‘जय जय राम’ में सिर्फ ‘राम सिया राम…’ वाला जप लिया गया है. उसके साथ रामचरितमानस की बाकी चौपाइयां नहीं रखी गई हैं.

अन्य पंक्तियां भी कुमार विश्वास की खुद की रचना है

‘जय जय राम’ गाने की अन्य पंक्तियां डॉक्टर कुमार विश्वास की स्वत: रचना है. इन गाने को सुनने के बाद बहुत से यूजर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इसे और अच्छा बनाया जा सकता था. 

गाने के बोल बीच का अंश, जो स्वरचित है कुमार विश्वास द्वारा..

जगत के अंधियारे हमको घेरे सारे
हम जो मन में डरते हैं
तब जपते हैं राम, सीता राम
हमारे तुम स्वामी, तुम हो अंतर्यामी
सबके सुख-दुख जानो अपना मानो, है राम, राम
तुम्हारे बिना जग में हमारा कोई नहीं है रखवाला……

फिल्म के बारे में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस महाकाव्य फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है. पहला भाग 6 नवंबर, 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग अक्टूबर 2027 में आने की उम्मीद है. फिल्म में रणबीर मुख्य भूमिका में हैं, फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता की भूमिका में हैं. रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं, वहीं अरुण गोविल, जिन्होंने 1990 के दशक की मशहूर टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाया था, राजा दशरथ के रूप में नजर आएंगे. यश रावण की भूमिका में हैं, वहीं सनी देओल हनुमान और रकुल प्रीत सिंह सूर्पनखा के किरदार में हैं.

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Tags: Jai Jai RamRamayana
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