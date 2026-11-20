नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है. लेकिन रिलीज के बाद से गुरुवार का दिन ऐसा पहला मौका रहा, जब फिल्म की कमाई सबसे कम रही. 15वें दिन फिल्म ने अन्य दिनों के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया. इसके बावजूद फिल्म वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 1600 करोड़ रुपये के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने कमाए.

फिल्म ने 15वें दिन कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने गुरुवार को रिलीज के 15वें दिन 19.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इससे पहले बुधवार को फिल्म ने 23.20 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है.

फिल्म ने सभी भाषाओं में कुल 21,437 शो के जरिए भारत में यह नेट कलेक्शन किया. इसमें हिंदी वर्जन सबसे आगे रहा, जिसने 17,428 शो से 14 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, मलयालम वर्जन ने 937 शो से 1.75 करोड़ रुपये और तमिल वर्जन ने 1,158 शो से 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके अलावा, कन्नड़ वर्जन ने 884 शो से 1.40 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन ने 1,030 शो से 70 लाख रुपये कमाए.

फिल्म की कुल कमाई

ताजा कमाई के साथ ‘रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड’ ने भारत में अब तक 863.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 1,032.15 करोड़ रुपये पहुंच गया है. विदेशों में भी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है. रिलीज के 15वें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 5 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही विदेशों में इसका कुल कलेक्शन 515 करोड़ रुपये हो गया है. इस तरह फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 1,547.15 करोड़ रुपये पहुंच गई है.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

दिन 11- 75 करोड़ रुपये

दिन 12- 32 करोड़ रुपये

दिन 13- 28.70 करोड़ रुपये

दिन 14- 23.20 करोड़ रुपये

दिन 15- 19. 35 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है. इस फिल्म के दोनों पार्टों को मिलाकर इसका बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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