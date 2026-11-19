थिएटर में रिलीज होने के महज दो हफ्तों में ही फिल्म ‘रामायण’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर यह फिल्म 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय और तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं फिल्म का कुल कलेक्शन.

फिल्म ने 13वें दिन कितना कलेक्शन किया?

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सैकनिल्क के अनुसार, ‘रामायण’ ने 14वें दिन 22,289 शो में 23.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका कुल डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन अब लगभग 1,009.05 करोड़ रुपये हो गया है.

किस भाषा में कितने कमाए?

फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हुई. दूसरे गुरुवार को हिंदी वर्जन ने 17,661 शो के जरिए करीब 16.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, मलयालम वर्जन से 2.15 करोड़, कन्नड़ वर्जन से 1.65 करोड़, तमिल वर्जन से 1.60 करोड़ और तेलुगु वर्जन से 1.30 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इस तरह फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर पूरे भारत में करीब 23.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. हालांकि, यह आंकड़ा फिल्म की 13वें दिन की 28.60 करोड़ रुपये की कमाई से 18.9 फीसदी कम है.

फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई

विदेशों में फिल्म ने 14वें दिन 8 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 510 करोड़ रुपये हो गया. घरेलू कमाई Rs 1,009.05 करोड़ होने के साथ, फिल्म का दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन अब ऑफिशियली Rs 1,519.05 करोड़ हो गया है. फिल्म ने सिर्फ़ दो हफ़्तों में यह माइलस्टोन पार कर लिया, जो किसी भी दूसरी फिल्म से ज़्यादा तेज़ है.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

दिन 11- 75 करोड़ रुपये

दिन 12- 32 करोड़ रुपये

दिन 13- 28.70 करोड़ रुपये

दिन 14- 23.20 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है. इस फिल्म के दोनों पार्टों को मिलाकर इसका बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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