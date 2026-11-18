‘रामायण’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखी है. रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म वर्ल्डवाइड 1,500 करोड़ रुपये के माइलस्टोन के करीब पहुंच गई है. रिकॉर्ड तोड़ कमाई के सिलसिले में, नितेश तिवारी डायरेक्टेड इस फिल्म के दूसरे मंगलवार (13वें दिन) कलेक्शन में गिरावट आई है. आइए जानते हैं फिल्म का कुल कलेक्शन.

फिल्म ने 13वें दिन कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के मुताबिक’रामायण’ ने 13वें दिन भारत में 22,551 शो से 28.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसमें सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हुई. हिंदी के 17,867 शो से फिल्म ने 21 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा मलयालम वर्जन ने 1,070 शो से 2.35 करोड़ रुपये और कन्नड़ वर्जन ने 894 शो से 2.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, तमिल वर्जन से 1,168 शो में 1.75 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन से 1,552 शो में 1.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन

इस तरह ‘रामायण’ का भारत में कुल नेट कलेक्शन 821.30 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 981.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 13 दिनों में अभी तक 1483.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब देखना होगा फिल्म 2000 करोड़ का आंकड़ा कब तक पार करती है.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

दिन 11- 75 करोड़ रुपये

दिन 12- 32 करोड़ रुपये

दिन 13- 28.70 करोड़ रुपये

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