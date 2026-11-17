नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ के कलेक्शन में सोमवार के दिन गिरावट देखने को मिली हैं. लेकिन फिल्म अब भी नए-नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन में तो फिल्म 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. आइए जानते हैं रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने कितना कमाया.

फिल्म ने वीकएंड पर कितना कलेक्शन किया?

Sacnilk के ट्रैक किए गए 22,365 शो के अनुसार, ‘रामायण’ का 12वें दिन यानी सोमवार का ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन 38.25 करोड़ रुपये था. डोमेस्टिक स्क्रीन से नेट प्रॉफ़िट 32 करोड़ रुपये रहा. इसमें हिंदी शो से 23.75 करोड़, मलयालम से 2.85 करोड़, कन्नड़ से 2 करोड़, तमिल से 1.9 करोड़ और तेलुगु से 1.5 करोड़ शामिल हैं.

फिल्म की कुल कमाई

रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन 947.25 करोड़ है, जबकि टोटल नेट कमाई 792.6 करोड़ रुपये रहा. 12 दिनों में रामायण का ओवरसीज कलेक्शन 490 करोड़ रहा, जिससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,437.25 करोड़ रुपये हो गया.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

दिन 11- 75 करोड़ रुपये

दिन 12- 32 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है. इस फिल्म के दोनों पार्टों को मिलाकर इसका बजट 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

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