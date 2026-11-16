Ramayana Day 11 Box Office: रविवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘रामायण’, फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ को चटाई धूल; जानें कुल कमाई

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. यह फिल्म धीरे-धीरे कई फिल्मों के रिकॉर्ड को बौना साबित करती दिख रही है. फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन भी शानदार कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में भी फिल्म 1500 करोड़ की तरफ कदम बढ़ा रही है.

फिल्म ने वीकएंड पर कितना कलेक्शन किया?

सैकनिल्क के अनुसार, ‘रामायण’ ने अपने दूसरे रविवार को 75 करोड़ रुपये कमाए, जो शनिवार के 72.90 करोड़ रुपये के कलेक्शन से ज़्यादा है. इसके साथ ही, फिल्म का भारतीय कुल बॉक्स ऑफिस नेट टोटल अब 760.60 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं ग्रॉस कमाई की बात करें, तो इसने 909 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

दिन 11- 75 करोड़ रुपये

फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई

‘रामायण’ ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,228 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में अभी तक वर्ल्डवाइड 1,384.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब फिल्म 1500 करोड़ रुपये की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है.



रामायण ने धुरंधर 2 को छोड़ा पीछे

रणबीर स्टारर ‘रामायण’ अब किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरे संडे की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ को पीछे छोड़ दिया है. इस साल मार्च में रिलीज़ हुई उस स्पाई थ्रिलर ने उसी दिन 68 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, दूसरे संडे का ओवरऑल रिकॉर्ड 76.60 करोड़ रुपये है, जो अभी भी रामायण की पहुंच से बाहर है.

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है.

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