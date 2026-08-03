Home > दिल्ली > ‘भगवान राम का रोल निभा रहे रणबीर कपूर लग रहे कमजोर’… ‘रामायण’ के मेकर्स को मिली वॉर्निंग, स्पेशल स्क्रीनिंग की भी डिमांड, आखिर क्या है मामला?

‘भगवान राम का रोल निभा रहे रणबीर कपूर लग रहे कमजोर’… ‘रामायण’ के मेकर्स को मिली वॉर्निंग, स्पेशल स्क्रीनिंग की भी डिमांड, आखिर क्या है मामला?

श्री रामलीला महासंघ ने नितेश तिवारी की अपकमिंग रामायण में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग करता है.राम के रोल में रणबीर कपूर की कास्टिंग भी सवालों के घेरे में आ गई है.

By: Kajal Jain | Published: August 3, 2026 12:47:14 PM IST

रणबीर कपूर की 'रामायण' में भगवान राम के 'कमजोर' लुक्स पर विवाद; श्रीराम लीला महासंघ ने कहा- 'अगर आदिपुरुष जैसी गलती हुई तो'...मांगी स्पेशल स्क्रीनिंग!
रणबीर कपूर की 'रामायण' में भगवान राम के 'कमजोर' लुक्स पर विवाद; श्रीराम लीला महासंघ ने कहा- 'अगर आदिपुरुष जैसी गलती हुई तो'...मांगी स्पेशल स्क्रीनिंग!


बड़े पर्दे पर जब भी भगवान राम और रामायण को उतारने की बात होती है, तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. इन दिनों रणबीर कपूर की आने वाली मोस्ट अवेटिड और मेगा-बजट फिल्म ‘रामायण’ हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के वीएफएक्स और भव्यता की पहली झलक ने ही फैंस के बीच खलबली मचा दी है. लेकिन दीवाली पर रिलीज होने वाले इस बड़े जश्न से पहले ही फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है. फिल्म के पर्दे पर आने से पहले ही दिल्ली के श्री रामलीला महासंघ ने मेकर्स के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. महासंघ की इस मांग ने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों रामलीला कमेटियों ने रणबीर कपूर के लुक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

क्या है पूरा मामला?

श्री रामलिला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने फिल्म मेकर्स को एक ऑफिशियल लैटर लिखा है, जिसमें यह मांग की गई है कि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक पहले इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए. उनका साफ कहना है कि फिल्म में ऐसा कोई भी सीन या डायलॉग नहीं होना चाहिए जो सनातन धर्म या लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करे. 

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कमजोर लग रहे हैं रणबीर कपूर

मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन कुमार ने कहा कि हाल ही में आई फिल्म ‘आदिपुरुष’ के दौरान जो गलतियां हुईं, वैसी गलतियां इस फिल्म में दोहराई न जाएं. उन्होंने रणबीर कपूर के लुक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनका भगवान राम का पोर्ट्रेयल थोड़ा कमजोर और उम्मीद से कम नजर आ रहा है, जिसमें उस तरह का भारीपन और ओज गायब है जो भगवान राम के चरित्र से जुड़ा होता है.

सोने की लंका को लेकर चिंता

महासंघ ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी याद दिलाया कि कैसे पिछली कुछ फिल्मों में लंका को सोने की जगह काला दिखाया गया था. उनमें ऐतिहासिक तथा पारंपरिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया गया था. वे नहीं चाहते कि ‘रामायण’ जैसी पवित्र गाथा के साथ दोबारा कोई सिनेमैटिक गलती कहो, जो लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए.

मेकर्स को दी गई है विरोध की चेतावनी

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महासंघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे चाहते हैं कि दिल्ली में रामलीला कमेटियों, हिंदू संगठनों और संतों के लिए फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की जाए. अगर फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन मिलता है, तो मेकर्स को उसमें सुधार करना चाहिए. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी यह मांग नहीं मानी जाती है, तो वे सिनेमाघरों के बाहर कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वे सेंसर बोर्ड या कोई सर्टिफाइड अथॉरिटी नहीं हैं, लेकिन अगर शास्त्रों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, तो वे चुप नहीं बैठेंगे.

फिल्म से जुड़ी खास बातें

आपको बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह ‘रामायण’ दो पार्ट में रिलीज होगी, जिसका कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, सनी देओल हनुमान जी और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. इस फिल्म का पहला पार्ट दीवाली 2026 में सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में आएगा. देखना यह होगा कि मेकर्स रामलीला महासंघ की इस मांग पर क्या जवाब देते हैं.

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