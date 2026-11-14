Ramayana Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनी ‘रामायण’, दूसरे शनिवार को भी छप्परफाड़ कमाई के संकेत

Ramayana Box Office Collection Day 9: रामायण पार्ट 1, 5 नवंबर को थिएटर में आने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर धीमा पड़ने का कोई संकेत नहीं दे रहा है. दस दिनों से भी कम समय में, नमित मल्होत्रा ​​के सपोर्ट में नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली. फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और रवि दुबे लीड रोल में हैं. इसके अलावा, रामायण ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड और चाव के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 9

Sacnilk.com के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 9वें दिन, रामायण ने भारत में 22,993 शो में 47.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. हिंदी वर्शन ने 36.25 करोड़ रुपये कमाए, उसके बाद मलयालम (3.25 करोड़ रुपये), कन्नड़ (3 करोड़ रुपये), तमिल (2.75 करोड़ रुपये) और तेलुगु (2.60 करोड़ रुपये) का नंबर आता है. इसके साथ, फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 732.20 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका नेट कलेक्शन 612.45 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म इंडिया में 800 करोड़ रुपये पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ओवरसीज़ में, फिल्म ने 9वें दिन 25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज़ ग्रॉस कलेक्शन 378.50 करोड़ रुपये हो गया. अब, रामायण पार्ट 1 का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,110.70 करोड़ रुपये हो गया है.

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रामायण पार्ट 1 ने तोड़े रिकॉर्ड

लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण ने अब विक्की कौशल की फिल्म छावा के लाइफटाइम इंडिया कलेक्शन को पार कर लिया है, जिसने पिछले साल थिएटर में 601.57 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने पहले शाहरुख खान की पठान (Rs 544.28 करोड़) और रणबीर कपूर की एनिमल (Rs 556.36 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था. यह फिल्म दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2, RRR, KGF चैप्टर 2, जवान, पठान और कल्कि 2898 AD जैसी फिल्मों के साथ दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये के बॉक्स ऑफिस क्लब में भी शामिल हो गई है.

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