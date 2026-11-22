Ramayana Box Office Collection: सैकनिल्क के अनुसार, रामायण: पार्ट 1 ने अपने तीसरे शनिवार को भारत में ₹27.40 करोड़ की नेट कमाई की. फिल्म का दिन 17 का कलेक्शन शुक्रवार के ₹15.75 करोड़ से 74% ज़्यादा था. शनिवार की बढ़ोतरी ने भारत में इसकी नेट टोटल कमाई को ₹900 करोड़ के पार पहुंचा दिया. सिनेमाघरों में 17 दिनों के बाद, फिल्म ने भारत में ₹906.90 करोड़ की नेट कमाई की थी.

कैसा रहा इस वीकेंड पर हाल

शनिवार को सिनेमाघरों में 15,851 शो चले, जो शुक्रवार से सिर्फ़ 354 ज़्यादा थे. यह शो की संख्या में लगभग 2.3% की बढ़ोतरी थी. भरी हुई सीटों का हिस्सा शुक्रवार को 18.2% से बढ़कर शनिवार को 29.7% हो गया. इससे ऑक्यूपेंसी में 11.5 परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी हुई. शनिवार को हर शो से लगभग ₹17,286 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ.

Kota Accident: ड्राइवर को आई एक झपकी और खत्म हो गए 9 लोग, खाटू श्यामजी से लौट रहे यात्रियों संग बड़ा सड़क हादसा; 8 जख्मी

जानें हर भाषा में कमाई

हिंदी वर्जन ने शनिवार के बिज़नेस में 13,553 शो से ₹20.25 करोड़ कमाए. इसने दिन के इंडिया नेट कलेक्शन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा कमाया. बाकी चार वर्शन ने मिलकर ₹7.15 करोड़ कमाए. मलयालम ने 838 शो से ₹2.75 करोड़ कमाकर उस ग्रुप में सबसे आगे रही. तमिल ने 601 शो से ₹2 करोड़ कमाए. कन्नड़ ने 411 शो से ₹1.65 करोड़ कमाए, और तेलुगु ने 448 शो से ₹75 लाख कमाए.मलयालम वर्शन की शनिवार को सबसे ज़्यादा 68.1% ऑक्यूपेंसी रही. तमिल 62.8% के साथ दूसरे नंबर पर रही. कन्नड़ ने 45.5% और तेलुगु ने 30.5% ऑक्यूपेंसी दर्ज की.



रणबीर कपूर की फिल्म के हिंदी वर्शन ने अपनी 25.4% सीटें भरीं. मलयालम को हिंदी वर्जन के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा सीटें मिलीं. हिंदी में मलयालम के मुकाबले 16 गुना ज़्यादा शो हुए.