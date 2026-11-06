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Ramayana Box Office: पहले दिन ही 100 करोड़ के करीब पहुंची ‘रामायण’? रणबीर-यश की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर!

Ramayana Box Office: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारिंग रामायण ने 2026 में रिलीज़ हुई किसी भी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दी है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह पौराणिक एपिक ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग के बाद सिनेमाघरों में आई और इसे पॉजिटिव रिव्यू मिले.

By: Heena Khan | Published: November 6, 2026 7:04:41 AM IST

Ramayana Movie
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Ramayana Box Office: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारिंग रामायण ने 2026 में रिलीज़ हुई किसी भी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दी है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी यह पौराणिक एपिक ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग के बाद सिनेमाघरों में आई और इसे पॉजिटिव रिव्यू मिले. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने धुरंधर, शाहरुख खान की पठान और रणबीर कपूर की एनिमल से पहले ओपनिंग की. यह इस साल की सबसे ज़्यादा ओपनिंग-डे कमाने वाली फिल्मों में सिर्फ धुरंधर: द रिवेंज से पीछे है, हालांकि इसका फर्स्ट-डे कलेक्शन प्रभास-स्टारर आदिपुरुष से कम रहा.

पहले दिन की जबरदस्त कमाई 

ट्रेड ट्रैकिंग पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, रामायण ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में 64.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसे कई भाषाओं में 25,200 शो में दिखाया गया, जिसमें हिंदी वर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा था. हिंदी वर्शन ने 20,678 शो से 47.50 करोड़ रुपये कमाए. कन्नड़ वर्शन ने 1,197 शो से 7.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्शन ने 1,776 शो से 6 करोड़ रुपये कमाए.

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कैसी रही दुनियाभर की कमाई 

तमिल वर्शन ने 2.60 करोड़ रुपये कमाए. मलयालम वर्शन ने 557 शो से 1.50 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये रहा. विदेशी मार्केट से ओपनिंग-डे के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. वे दुनिया भर की कुल कमाई में 20 करोड़ रुपये से 40 करोड़ रुपये जोड़ सकते हैं, जिससे फिल्म 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है.

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Tags: home-hero-pos-3RamayanaRanbir Kapoor
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