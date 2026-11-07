Ramayana Box Office Collection Day 2: मां लक्ष्मी भी नहीं हुईं मेहरबान! धनतेरस पर ‘रामायण’ की कमाई को लगा बड़ा झटका

Ramayana Box Office Collection Day 2: साल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में से एक, रामायण आखिरकार 5 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ हो गई है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा ​​के प्रोड्यूस की हुई इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल में हैं. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑनलाइन ऑडियंस से मिले-जुले रिव्यू मिले. दूसरे दिन, रणबीर कपूर की इस एपिक गाथा की कमाई में 25.9% की बड़ी गिरावट देखी गई.

रामायण का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk.com के शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, रामायण ने दूसरे दिन भारत में 23,316 शो में 48.05 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. हिंदी वर्शन ने 35.50 करोड़ रुपये के साथ सबसे ज़्यादा कमाई की, इसके बाद कन्नड़ (5.15 करोड़ रुपये), तेलुगु (4.75 करोड़ रुपये), तमिल (1.50 करोड़ रुपये) और मलयालम (1.15 करोड़ रुपये) का नंबर आता है. इसके साथ ही, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन Rs 112.90 करोड़ हो गया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन Rs 134.80 करोड़ है.

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फिल्म में दूसरे दिन बड़ी गिरावट

फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, दूसरे दिन Rs 35 करोड़ कमाए. इससे इसका टोटल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन Rs 86.25 करोड़ हो गया है. अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमाई को मिलाकर, रामायण ने अब अपने पहले दो दिनों में दुनिया भर में Rs 221.05 करोड़ जमा कर लिए हैं. Rs 64.85 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने के बाद, रामायण ने दूसरे दिन सभी भाषाओं के कलेक्शन में Rs 48.05 करोड़ के साथ बड़ी गिरावट देखी. यह दिखाता है कि डे 1 कलेक्शन से 25.9% की गिरावट आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म अभी भी प्रभास और सैफ अली खान की आदिपुरुष से पीछे है.