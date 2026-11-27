‘रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड’ ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. फिल्म ने रिलीज के 22 दिनों में दुनियाभर में 1,777 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म अब रिलीज के चौथे हफ्ते में पहुंच गई है, हालांकि भारत में इसकी रोजाना की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने भारत में कुल कितना कलेक्शन कर लिया.

22वें दिन कितनी कमाई हुई?

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 22वें दिन यानी गुरुवार को भारत में 9.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने बुधवार को 9.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके अलावा फिल्म ने 22वें दिन विदेशों में 10 करोड़ की नेट कमाई की.

मेकर्स ने टिकट भी की सस्ती

फिल्म का पहला हफ़्ता सबसे अच्छा रहा, जिसने भारत में 564 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद दूसरे हफ़्ते में इसने 299 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद कलेक्शन कम होने लगे. 20वें दिन थोड़ी तेज़ी आई, जब मेकर्स ने 99 रुपये का टिकट प्राइस कर दिया. उस मंगलवार को फिल्म ने 17.50 करोड़ कमाए थे. ये हाल बता रहा है कि अब फिल्म सुस्त पड़ती दिख रही है. अब देखना होगा कि फिल्म आने वाले वीकएंड पर कितना कलेक्शन करती है.

फिल्म का कुल कलेक्शन

रामयण फिल्म की कुल कमाई की बात करें, तो इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 992.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, इसकी डोमेस्टिक ग्रॉस कमाई 1,185 करोड़ हो गई है.

इसके अलावा फिल्म की ओवरसीज ग्रॉस कमाई 592 करोड़ रुपये हो गई. वहीं, इसकी डोमेस्टिक ग्रॉस कमाई को मिलाकर, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,777 करोड़ रुपये हो जाता है.

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