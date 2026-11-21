Ramayana Box Office Collection Day 16: भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर, सीता के रोल में साईं पल्लवी और रावण के रोल में यश की मुख्य भूमिका वाली रामायण: पार्ट वन अपनी रिलीज़ के सिर्फ़ दो हफ़्तों के अंदर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में से एक बन गई है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा ​​के प्रोड्यूस की हुई इस एपिक ने अपने बड़े स्केल, शानदार विज़ुअल इफ़ेक्ट्स और इंडियन एपिक की सिनेमैटिक रीटेलिंग से दर्शकों को हैरान कर दिया है. रणबीर कपूर और यश की इस फ़िल्म ने दुनिया भर में 1500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है और आमिर खान की दंगल, रणवीर सिंह की धुरंधर 2, प्रभास की बाहुबली 2 और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के बाद अब तक की पाँचवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फ़िल्म बन गई है.

रामायण ने 16वें दिन कितनी कमाई की?

रामायण: पार्ट वन ने इंडिया में नेट 863.75 करोड़ रुपये कमाए और अपने पहले 15 दिनों में वर्ल्डवाइड 1547.15 करोड़ रुपये कमाए. अपने 16वें दिन, शुक्रवार, 20 नवंबर को, रणबीर कपूर और यश-स्टारर इस फिल्म ने इंडिया में Rs 16.30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका डोमेस्टिक नेट कलेक्शन Rs 880.05 करोड़ और इंडिया का ग्रॉस Rs 1051.60 करोड़ हो गया. इसने ओवरसीज़ मार्केट से भी Rs 8 करोड़ कमाए, जिससे इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस Rs 523 करोड़ हो गई. इसके साथ ही, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन Rs 1574.60 करोड़ हो गया है.

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रामायण ने इंडिया में KGF 2 की कमाई को पीछे छोड़ा

अपने 16वें दिन, यश-स्टारर रामायण: पार्ट वन ने उनकी 2022 की पीरियड एक्शन ड्रामा KGF: चैप्टर 2 के इंडिया लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने थिएटर में चलने के दौरान Rs 870 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. इस कामयाबी के साथ, रामायण: पार्ट वन इंडिया में यश के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. यह भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जो केवल पुष्पा 2 (1234 करोड़ रुपये), धुरंधर 2 (1150 करोड़ रुपये) और बाहुबली 2 (1030 करोड़ रुपये) से पीछे है.

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