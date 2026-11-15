Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ ने रिलीज के महज 10 दिनों में दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जानिए फिल्म ने 10वें दिन भारत में कितनी कमाई की.

फिल्म ने 10वें दिन कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ने 10वें दिन भारत में 72.90 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो 9वें दिन की कमाई 48.10 करोड़ रुपये से 51.6 प्रतिशत ज़्यादा है. फिल्म ने नौवें दिन 47.85 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से फिल्म की 10 दिनों में भारत में ग्रॉस कमाई 819.50 करोड़ रुपये है, जिसमें 685.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन शामिल है.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये

दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये

दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये

दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये

दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये

दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये

दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये

दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये

दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये

दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई

‘रामायण’ ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,228 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये और विदेशी बाज़ारों से 408.50 करोड़ रुपये शामिल हैं.

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है.

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