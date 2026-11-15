Home > मनोरंजन > Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये

Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये

Ramayana Day 10 Box Office Collection: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन जबरदस्त कमाई की. आइए जानते हैं फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 1:14:35 PM IST

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ ने रिलीज के महज 10 दिनों में दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. रणबीर कपूर और यश स्टारर यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. जानिए फिल्म ने 10वें दिन भारत में कितनी कमाई की. 

फिल्म ने 10वें दिन कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ने 10वें दिन भारत में 72.90 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो 9वें दिन की कमाई 48.10 करोड़ रुपये से 51.6 प्रतिशत ज़्यादा है. फिल्म ने नौवें दिन 47.85 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से फिल्म की 10 दिनों में भारत में ग्रॉस कमाई 819.50 करोड़ रुपये है, जिसमें 685.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन शामिल है.

फिल्म की अभी तक की कमाई

दिन 1 – 64.85 करोड़ रुपये
दिन 2 – 48.05 करोड़ रुपये
दिन 3 – 69.80 करोड़ रुपये
दिन 4 – 56.15 करोड़ रुपये
दिन 5 – 107.50 करोड़ रुपये
दिन 6 – 94.10 करोड़ रुपये
दिन 7 – 70.65 करोड़ रुपये
दिन 8 – 53.50 करोड़ रुपये
दिन 9 – 47.85 करोड़ रुपये
दिन 10- 72.90 करोड़ रुपये

फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई

‘रामायण’ ने रिलीज के 10 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. रणबीर कपूर और यश स्टारर इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,228 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपये और विदेशी बाज़ारों से 408.50 करोड़ रुपये शामिल हैं.

फिल्म के बारे में

इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज़ किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज़ होने वाला है.

यह खबर भी पढ़ें: India’s Got Latent 2: इनके कजिन हसबैंड… कौन हैं सलमा दीवानी? मुस्लिम समझकर समय रैना ने किया रोस्ट

Tags: RamayanaRamayana Box Office CollectionRamayana Worldwide Collection
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये
Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये
Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये
Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये
Ramayana Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘रामायण’ ने की छप्परफाड़ कमाई, दुनियाभर में कमा डाले 1200 करोड़ रुपये